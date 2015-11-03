Notizie Jiangsu Fiorentina

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Pedullà, Eder ha scelto la Fiorentina, è disposto a ridursi l'ingaggio. Ecco chi lo vuole in viola

18 agosto 2020 23:56

I capricci di Sousa nell'ultima stagione lo hanno fatto bocciare da tutti. Così adesso è senza panchina

12 giugno 2017 13:22

Ufficiale: Suning sceglie Capello per lo Jiangsu, niente da fare per Sousa

11 giugno 2017 16:47

Slitta la firma di Paulo Sousa con il Jiangsu per problemi burocratici e fiscali. Ma sarà lui il nuovo allenatore

09 giugno 2017 10:33

La Nazione, Kalinic accetta la Cina solo se a gennaio lo rivendono in Italia. Andrà via

09 giugno 2017 10:26

Paulo Sousa e un ingaggio da capogiro da Suning, guadagnerà 6 milioni di euro a stagione

08 giugno 2017 13:22

Suning è pronta ad offrire alla Fiorentina 90 milioni per Kalinic e Bernardeschi. Ma non per giocare insieme...

07 giugno 2017 16:58

Margiotta (MondoInter): "Pioli promesso allo Jiangsu, ma la viola..."

07 aprile 2017 12:28

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