Notizie Jiangsu Fiorentina

Pedullà, Eder ha scelto la Fiorentina, è disposto a ridursi l'ingaggio. Ecco chi lo vuole in viola
18 agosto 2020 23:56
I capricci di Sousa nell'ultima stagione lo hanno fatto bocciare da tutti. Così adesso è senza panchina
12 giugno 2017 13:22
Ufficiale: Suning sceglie Capello per lo Jiangsu, niente da fare per Sousa
11 giugno 2017 16:47
Slitta la firma di Paulo Sousa con il Jiangsu per problemi burocratici e fiscali. Ma sarà lui il nuovo allenatore
09 giugno 2017 10:33
La Nazione, Kalinic accetta la Cina solo se a gennaio lo rivendono in Italia. Andrà via
09 giugno 2017 10:26
Paulo Sousa e un ingaggio da capogiro da Suning, guadagnerà 6 milioni di euro a stagione
08 giugno 2017 13:22
Suning è pronta ad offrire alla Fiorentina 90 milioni per Kalinic e Bernardeschi. Ma non per giocare insieme...
07 giugno 2017 16:58
Margiotta (MondoInter): "Pioli promesso allo Jiangsu, ma la viola..."
07 aprile 2017 12:28
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