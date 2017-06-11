Ufficiale: Suning sceglie Capello per lo Jiangsu, niente da fare per Sousa

Fabio Capello è il nuovo allenatore dello Jiangsu: con un comunicato ufficiale, il club cinese ha reso noto che avrà anche compiti di supervisione sul settore giovanile e sugli altri tecnici. Niente d...

A cura di Redazione Labaroviola 11 giugno 2017 16:47

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