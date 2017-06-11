Ufficiale: Suning sceglie Capello per lo Jiangsu, niente da fare per Sousa
Fabio Capello è il nuovo allenatore dello Jiangsu: con un comunicato ufficiale, il club cinese ha reso noto che avrà anche compiti di supervisione sul settore giovanile e sugli altri tecnici. Niente d...
A cura di Redazione Labaroviola
11 giugno 2017 16:47
Fabio Capello è il nuovo allenatore dello Jiangsu: con un comunicato ufficiale, il club cinese ha reso noto che avrà anche compiti di supervisione sul settore giovanile e sugli altri tecnici. Niente da fare quindi per Paulo Sousa, che sembrava ad un passo da un ingaggio monstre.