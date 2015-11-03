Notizie Capello Fiorentina

Capello: "Kean non andava tolto, ha avuto sfortuna nell'occasione sprecata per il 2-0"
02 aprile 2026 14:26
Capello si schiera dalla parte di Kean: “Sfortunato sul gol sbagliato. Non l’avrei mai tolto”
02 aprile 2026 09:55
Scontro in diretta tra Palladino e Capello: “Eh meno male che avevi studiato bene il Bayern…”
11 marzo 2026 00:03
Capello duro: "Gli arbitri sono una mafia. Ci vogliono ex calciatori al VAR per capire le dinamiche"
05 gennaio 2026 13:05
Capello elogia Kean: "Lo vedo maturo, ha grande voglia. Può essere il trascinatore della Fiorentina."
07 ottobre 2025 20:03
Capello: "La Fiorentina di Pioli la squadra che mi intriga di più. Tifo per Kean capocannoniere"
17 agosto 2025 23:20
Sentite Capello: "Pioli mi intriga. Se Dzeko farà la differenza non sarà un buon segnale per la Serie A"
17 agosto 2025 09:44
Capello critica Spalletti: "Prima se facevi male, andavi a casa, ora in Italia non si dimette più nessuno"
08 giugno 2025 13:15
Capello sulla crescita di Italiano: "Ha imparato bene la lezione delle finali perse con la Fiorentina"
16 maggio 2025 14:20
Inzaghi manda una frecciatina a Capello e Di Canio: "Vi ascolto sempre a te e Capello, bravi"
07 maggio 2025 12:32
Capello: "Per la Champions c'è anche la Fiorentina, ma la mia favorita è la Juventus"
17 febbraio 2025 13:51
Capello esalta la Fiorentina: "Questa squadra può andare in Champions, se allenassi ora non la vorrei incontrare"
07 febbraio 2025 13:34
Capello: “Fiorentina? Vedo meglio la Lazio, viola ancora un cantiere. Non mi aspettavo questo De Gea”
26 novembre 2024 08:53
Sentite Capello: “La Fiorentina vuole la Champions, con questo Kean non è impossibile”
12 novembre 2024 10:01
Capello mette in guardia Juve e Milan: "Attenzione a Fiorentina e Lazio nella corsa Champions"
02 novembre 2024 16:12
Capello: "La Fiorentina ha fatto bene contro le big e meno con le piccole. Ha bisogno di tempo"
16 ottobre 2024 16:30
Capello: "Grazie alla sconfitta contro la Fiorentina per 2-0 abbiamo vinto la Champions con il Milan"
13 ottobre 2024 17:05
Capello: "La Fiorentina ha desiderato di più la vittoria rispetto al Milan. Il 2° gol nasce in modo strano"
08 ottobre 2024 16:03
Capello: "La Fiorentina è stata ambiziosa negli acquisti. È arrivato il momento di alzare una coppa"
22 agosto 2024 15:44
Capello: "Molto curioso di vedere la Fiorentina, ha una base ottima. Vediamo cosa farà a livello di risultati"
17 agosto 2024 08:28
Capello: "Bene Kean alla Fiorentina, Bonaventura potrebbe mancare. Gudmundsson grosso sì"
14 luglio 2024 09:50
Capello: "Bologna e Fiorentina, dipende molto dal mercato. Italiano e Palladino sono scommesse"
07 giugno 2024 23:15
Capello: “Finali? Ho più paura per la Fiorentina che per l’Atalanta. Il mister spagnolo abituato a vincere trofei”
11 maggio 2024 08:56
Capello avverte la Fiorentina: "Viola favorita contro il Brugge. Ma i belgi sono bravi tatticamente"
30 aprile 2024 15:15
Capello: “La Fiorentina ne ha sempre una. Con la Roma ha buttato un’occasione”
12 marzo 2024 10:04
Capello su Italiano: "Non riesco ad inquadrarlo. E' discontinuo, passa da gare entusiasmanti a gare sottotono"
09 marzo 2024 14:13
Lite Capello-Sarri: "Non puoi giocare sempre cosi" la risposta: "Non cambio modulo nemmeno per sogno"
06 marzo 2024 09:50
Capello esalta Italiano: "Se schiera sempre formazioni diverse vuol dire che fa giocare chi merita"
14 ottobre 2023 15:26
Capello: "Vlahovic? Con la Fiorentina trovava più spazi, con la Juve si difendono con più attenzione"
15 maggio 2023 19:05
Capello: "Fuorigioco importante, ma va cambiato. Non accetto che un gol venga annullato per millimetri"
13 febbraio 2023 16:20
Capello: "Gli avversari hanno capito il gioco della Fiorentina, Italiano deve trovare una soluzione"
24 settembre 2022 22:24
Capello a zero su Allegri: ''Incomprensibile la scelta su Vlahovic. Juve non può giocare così''
05 settembre 2022 14:48
Capello racconta: "Seguirò con molta attenzione Italiano, si vede che ha un qualcosa di speciale"
12 luglio 2022 13:13
Capello esulta: "Sono felice per Kokorin che è sceso in campo nell'ultima partita della Fiorentina"
12 aprile 2022 12:14
Capello: "Siamo il paese del passaggio indietro al portiere, imitiamo Blessin che è più avanti di Klopp"
25 marzo 2022 20:03
Capello: "Italiano ha le idee chiare ma senza Vlahovic dovrà giocare in un modo diverso"
27 gennaio 2022 09:22
Capello avvisa: "Temo che Vlahovic il prossimo anno giochi in campionati più ricchi del nostro"
03 gennaio 2022 08:56
Capello non ha dubbi: "Italiano è la cosa più interessante vista in serie A in questa stagione"
21 dicembre 2021 19:42
Capello: "Fiorentina da Europa. Italiano ha copiato lo stile di Gasperini, Vlahovic andrà all'estero"
01 novembre 2021 13:51
Capello mette in guardia il Napoli: "Fiorentina? La vedo pericolosa per tutti"
27 settembre 2021 12:54
Capello: "I procuratori sono i veri padroni del calcio. Non esiste più il senso di appartenenza"
05 settembre 2021 13:38
Capello: "Kokorin è un buon giocatore, ha qualità. Lingua e calcio diverso possono essere un problema"
20 gennaio 2021 21:24
Capello: "La Fiorentina deve abituarsi a lottare per la salvezza, non conta la storia"
12 gennaio 2021 10:48
Capello: "Alla Fiorentina non lavoravi, alla Juventus lo fai" Chiesa risponde: "Qui chiedono di più"
06 gennaio 2021 23:59
Capello contro Conte: "Si risponde alla domanda per rispetto. Troppo facile parlare quando si vince"
09 dicembre 2020 23:48
Capello: "Il secondo rigore è inesistente nella maniera piú assoluta. Mi meraviglio di Pasqua"
03 febbraio 2020 10:29
Adani attacca Capello: "È una cavolata assurda dire che Ronaldo non dibbla un avversario da tre anni"
12 novembre 2019 22:05
Sky, Capello durissimo su Cristiano Ronaldo: "Non dribbla più un avversario da tre anni"
11 novembre 2019 13:01
Capello vs Montella a Sky: "Hai visto Ribery? Adesso capisci" Vincenzo risponde: "Non faccio mica come te, ero sempre in panchina"
28 ottobre 2019 17:06
Capello: "Fiorentina-Juventus? La viola è in difficoltà però quando gioca in casa si trasforma"
13 settembre 2019 11:28
Fabio Capello: "Nel calcio ci sono solo tre geni: Messi, Maradona e Pellè…"
14 marzo 2019 14:44
"Appena sfiorato è caduto. In Italia abituato ad aver ragione per questa sceneggiata"
21 febbraio 2019 11:14
Non solo Capello per la panchina dell'Antalyaspor, si segue anche il profilo di Paulo Sousa...
19 settembre 2017 13:58
Ufficiale: Suning sceglie Capello per lo Jiangsu, niente da fare per Sousa
11 giugno 2017 16:47
Capello: "Higuain? Mi ricorda un po' Batistuta, ma il Re Leone di testa..."
01 giugno 2017 16:29
Capello: "Belotti tecnicamente forse è anche piu forte di Batistuta"
03 aprile 2017 12:29
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