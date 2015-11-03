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Notizie Capello Fiorentina

Capello: "Kean non andava tolto, ha avuto sfortuna nell'occasione sprecata per il 2-0"

02 aprile 2026 14:26

Capello si schiera dalla parte di Kean: “Sfortunato sul gol sbagliato. Non l’avrei mai tolto”

02 aprile 2026 09:55

Scontro in diretta tra Palladino e Capello: “Eh meno male che avevi studiato bene il Bayern…”

11 marzo 2026 00:03

Capello duro: "Gli arbitri sono una mafia. Ci vogliono ex calciatori al VAR per capire le dinamiche"

05 gennaio 2026 13:05

Capello elogia Kean: "Lo vedo maturo, ha grande voglia. Può essere il trascinatore della Fiorentina."

07 ottobre 2025 20:03

Capello: "La Fiorentina di Pioli la squadra che mi intriga di più. Tifo per Kean capocannoniere"

17 agosto 2025 23:20

Sentite Capello: "Pioli mi intriga. Se Dzeko farà la differenza non sarà un buon segnale per la Serie A"

17 agosto 2025 09:44

Capello critica Spalletti: "Prima se facevi male, andavi a casa, ora in Italia non si dimette più nessuno"

08 giugno 2025 13:15

Capello sulla crescita di Italiano: "Ha imparato bene la lezione delle finali perse con la Fiorentina"

16 maggio 2025 14:20

Inzaghi manda una frecciatina a Capello e Di Canio: "Vi ascolto sempre a te e Capello, bravi"

07 maggio 2025 12:32

Capello: "Per la Champions c'è anche la Fiorentina, ma la mia favorita è la Juventus"

17 febbraio 2025 13:51

Capello esalta la Fiorentina: "Questa squadra può andare in Champions, se allenassi ora non la vorrei incontrare"

07 febbraio 2025 13:34

Capello: “Fiorentina? Vedo meglio la Lazio, viola ancora un cantiere. Non mi aspettavo questo De Gea”

26 novembre 2024 08:53

Sentite Capello: “La Fiorentina vuole la Champions, con questo Kean non è impossibile”

12 novembre 2024 10:01

Capello mette in guardia Juve e Milan: "Attenzione a Fiorentina e Lazio nella corsa Champions"

02 novembre 2024 16:12

Capello: "La Fiorentina ha fatto bene contro le big e meno con le piccole. Ha bisogno di tempo"

16 ottobre 2024 16:30

Capello: "Grazie alla sconfitta contro la Fiorentina per 2-0 abbiamo vinto la Champions con il Milan"

13 ottobre 2024 17:05

Capello: "La Fiorentina ha desiderato di più la vittoria rispetto al Milan. Il 2° gol nasce in modo strano"

08 ottobre 2024 16:03

Capello: "La Fiorentina è stata ambiziosa negli acquisti. È arrivato il momento di alzare una coppa"

22 agosto 2024 15:44

Capello: "Molto curioso di vedere la Fiorentina, ha una base ottima. Vediamo cosa farà a livello di risultati"

17 agosto 2024 08:28

Capello: "Bene Kean alla Fiorentina, Bonaventura potrebbe mancare. Gudmundsson grosso sì"

14 luglio 2024 09:50

Capello: "Bologna e Fiorentina, dipende molto dal mercato. Italiano e Palladino sono scommesse"

07 giugno 2024 23:15

Capello: “Finali? Ho più paura per la Fiorentina che per l’Atalanta. Il mister spagnolo abituato a vincere trofei”

11 maggio 2024 08:56

Capello avverte la Fiorentina: "Viola favorita contro il Brugge. Ma i belgi sono bravi tatticamente"

30 aprile 2024 15:15

Capello: “La Fiorentina ne ha sempre una. Con la Roma ha buttato un’occasione”

12 marzo 2024 10:04

Capello su Italiano: "Non riesco ad inquadrarlo. E' discontinuo, passa da gare entusiasmanti a gare sottotono"

09 marzo 2024 14:13

Lite Capello-Sarri: "Non puoi giocare sempre cosi" la risposta: "Non cambio modulo nemmeno per sogno"

06 marzo 2024 09:50

Capello esalta Italiano: "Se schiera sempre formazioni diverse vuol dire che fa giocare chi merita"

14 ottobre 2023 15:26

Capello: "Vlahovic? Con la Fiorentina trovava più spazi, con la Juve si difendono con più attenzione"

15 maggio 2023 19:05

Capello: "Fuorigioco importante, ma va cambiato. Non accetto che un gol venga annullato per millimetri"

13 febbraio 2023 16:20

Capello: "Gli avversari hanno capito il gioco della Fiorentina, Italiano deve trovare una soluzione"

24 settembre 2022 22:24

Capello a zero su Allegri: ''Incomprensibile la scelta su Vlahovic. Juve non può giocare così''

05 settembre 2022 14:48

Capello racconta: "Seguirò con molta attenzione Italiano, si vede che ha un qualcosa di speciale"

12 luglio 2022 13:13

Capello esulta: "Sono felice per Kokorin che è sceso in campo nell'ultima partita della Fiorentina"

12 aprile 2022 12:14

Capello: "Siamo il paese del passaggio indietro al portiere, imitiamo Blessin che è più avanti di Klopp"

25 marzo 2022 20:03

Capello: "Italiano ha le idee chiare ma senza Vlahovic dovrà giocare in un modo diverso"

27 gennaio 2022 09:22

Capello avvisa: "Temo che Vlahovic il prossimo anno giochi in campionati più ricchi del nostro"

03 gennaio 2022 08:56

Capello non ha dubbi: "Italiano è la cosa più interessante vista in serie A in questa stagione"

21 dicembre 2021 19:42

Capello: "Fiorentina da Europa. Italiano ha copiato lo stile di Gasperini, Vlahovic andrà all'estero"

01 novembre 2021 13:51

Capello mette in guardia il Napoli: "Fiorentina? La vedo pericolosa per tutti"

27 settembre 2021 12:54

Capello: "I procuratori sono i veri padroni del calcio. Non esiste più il senso di appartenenza"

05 settembre 2021 13:38

Capello: "Kokorin è un buon giocatore, ha qualità. Lingua e calcio diverso possono essere un problema"

20 gennaio 2021 21:24

Capello: "La Fiorentina deve abituarsi a lottare per la salvezza, non conta la storia"

12 gennaio 2021 10:48

Capello: "Alla Fiorentina non lavoravi, alla Juventus lo fai" Chiesa risponde: "Qui chiedono di più"

06 gennaio 2021 23:59

Capello contro Conte: "Si risponde alla domanda per rispetto. Troppo facile parlare quando si vince"

09 dicembre 2020 23:48

Capello: "Il secondo rigore è inesistente nella maniera piú assoluta. Mi meraviglio di Pasqua"

03 febbraio 2020 10:29

Adani attacca Capello: "È una cavolata assurda dire che Ronaldo non dibbla un avversario da tre anni"

12 novembre 2019 22:05

Sky, Capello durissimo su Cristiano Ronaldo: "Non dribbla più un avversario da tre anni"

11 novembre 2019 13:01

Capello vs Montella a Sky: "Hai visto Ribery? Adesso capisci" Vincenzo risponde: "Non faccio mica come te, ero sempre in panchina"

28 ottobre 2019 17:06

Capello: "Fiorentina-Juventus? La viola è in difficoltà però quando gioca in casa si trasforma"

13 settembre 2019 11:28

Fabio Capello: "Nel calcio ci sono solo tre geni: Messi, Maradona e Pellè…"

14 marzo 2019 14:44

"Appena sfiorato è caduto. In Italia abituato ad aver ragione per questa sceneggiata"

21 febbraio 2019 11:14

Non solo Capello per la panchina dell'Antalyaspor, si segue anche il profilo di Paulo Sousa...

19 settembre 2017 13:58

Ufficiale: Suning sceglie Capello per lo Jiangsu, niente da fare per Sousa

11 giugno 2017 16:47

Capello: "Higuain? Mi ricorda un po' Batistuta, ma il Re Leone di testa..."

01 giugno 2017 16:29

Capello: "Belotti tecnicamente forse è anche piu forte di Batistuta"

03 aprile 2017 12:29

Capello: "Tolto quei venti minuti, ho visto una grandissima Fiorentina con personalità e grande gioco contro l'Inter"

01 dicembre 2016 12:02

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