Capello: "La Fiorentina è stata ambiziosa negli acquisti. È arrivato il momento di alzare una coppa"

Fabio Capello analizza la situazione delle squadre italiane in vista dei prossimi impegni europei. Sulla Fiorentina...

Fabio Capello, intervistato dai taccuini della Gazzetta dello Sport, ha analizzato i prossimi impegni europei delle squadre italiane, soffermandosi anche sulla Fiorentina in vista del match di Conference League di questa sera (ore 20:00) contro la Puskas Akademia. Le sue parole:

"In Europa League la Roma deve puntare a vincere, ma molto passerà dalla capacità di Soulé e Dovbyk di sostituire Dybala e Lukaku e dalle ultime mosse della società sul mercato, in particolare modo la difesa. Mentre la Lazio ha lavorato bene in sordina, ma potrebbe peccare un po’ in esperienza, con tanti ragazzi nuovi.

La Fiorentina? In estate è stata ambiziosa negli acquisti, vedi Gudmundsson, e dopo due finali è arrivato il momento di alzare la coppa. Si può fare".

Nico Gonzalez non convocato da Palladino per Fiorentina-Puskas. Amrabat c’è, la lista

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-non-convocato-da-palladino-per-fiorentina-puskas-amrabat-ce-la-lista/264980/