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Nico Gonzalez non convocato da Palladino per Fiorentina-Puskas. Amrabat c'è, la lista

La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori chiamati da Palladino per giocare l'andata dei playoff di Conference. C'è Amrabat, out Nico

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 agosto 2024 10:23
Nico Gonzalez non convocato da Palladino per Fiorentina-Puskas. Amrabat c'è, la lista -
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La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per la prima gara del Playoff di Conference League contro la Puskas Akadémia. Sono stati convocati tutti i giocatori, compreso Amrabat, nonostante le recenti voci di mercato che lo accostavano al Napoli di Antonio Conte. Assente, invece, Nico González, il cui futuro è ancora incerto, ma sembra ormai lontano da Firenze. Palladino lo lascerà al Viola Park.

Probabile formazione Fiorentina-Puskas Akadémia

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