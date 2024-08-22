Nico Gonzalez non convocato da Palladino per Fiorentina-Puskas. Amrabat c'è, la lista

La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori chiamati da Palladino per giocare l'andata dei playoff di Conference. C'è Amrabat, out Nico

La Fiorentina ha diramato la lista dei giocatori convocati per la prima gara del Playoff di Conference League contro la Puskas Akadémia. Sono stati convocati tutti i giocatori, compreso Amrabat, nonostante le recenti voci di mercato che lo accostavano al Napoli di Antonio Conte. Assente, invece, Nico González, il cui futuro è ancora incerto, ma sembra ormai lontano da Firenze. Palladino lo lascerà al Viola Park.

Probabile formazione Fiorentina-Puskas Akadémia

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