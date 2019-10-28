Capello vs Montella a Sky: "Hai visto Ribery? Adesso capisci" Vincenzo risponde: "Non faccio mica come te, ero sempre in panchina"

Sembra invece ancora aperta la polemica tra Capello e Montella, che sembra non aver dimenticato le panchine a cui lo costringeva Capello l’anno dello scudetto romanista. Vista la reazione di Ribery al...

Sembra invece ancora aperta la polemica tra Capello e Montella, che sembra non aver dimenticato le panchine a cui lo costringeva Capello l’anno dello scudetto romanista. Vista la reazione di Ribery al cambio, Capello, quando Montella era in collegamento, gli ha detto: “Ora che sei dall’altra parte capisci”. L’ex numero 9 della Roma, che nel 2001 a Napoli lanciò anche una bottiglietta verso il suo allenatore, non ha gradito, anche se col sorriso: “Mister, lei non mi faceva mai giocare, a prescindere se segnavo dopo essere entrato in campo o partendo da titolare”. Immediata la replica di Capello: “Eh ma io facevo sempre delle scelte tecniche, mai per simpatia. Però mi hai fatto godere dopo il gol alla Juve a Torino, quello del 2-2”. “E infatti – la chiosa di Montella – la volta dopo mi rimise in panchina”.

Gazzetta.it