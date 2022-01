Capello: “Italiano ha le idee chiare ma senza Vlahovic dovrà giocare in un modo diverso”

L’allenatore Fabio Capello ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport oggi in edicola, ecco alcuni interessanti passaggi che riguardano la Fiorentina:

La Fiorentina stava andando davvero bene. Senza Vlahovic, che prospettive restano?

“Italiano è riuscito a trasmettere spirito e stile di gioco. Molto bravo, in questo. Vlahovic tuttavia ci mette del suo. Probabilmente bisognerà giocare in maniera diversa, d’ora in avanti. Mi sembra in ogni caso che il tecnico abbia le idee molto chiare”.

