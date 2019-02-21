"Appena sfiorato è caduto. In Italia abituato ad aver ragione per questa sceneggiata"

Capello bacchetta il difensore della Juventus, protagonista della sceneggiata in occasione del primo gol Spagnolo.Critico e non poco Fabio Capello che, ospite negli studi di Sky, ha commentato il gest...

Capello bacchetta il difensore della Juventus, protagonista della sceneggiata in occasione del primo gol Spagnolo.

Critico e non poco Fabio Capello che, ospite negli studi di Sky, ha commentato il gesto di Bonucci in occasione del primo gol dell’Atletico Madrid.

Il difensore bianconero, infatti, si è buttato a terra nella speranza di ricevere un fallo a favore che in realtà non c’era e che, infatti, non è stato fischiato dal direttore di gara. Sul continuo dell’azione Gimenez ha portato l’Atletico in vantaggio.

Queste le parole di Capello: “In Italia siamo abituati bene, appena ti accarezzano vai a terra e c’è il fallo fischiato. Bonucci è stato appena sfiorato, si è buttato subito e questi sono i risultati. Chiaramente il fallo non c’era. Gli arbitri hanno visto e gli hanno detto:Stand up!”.