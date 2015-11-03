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Notizie Bonucci Fiorentina

Bonucci sul CT: "Il mio preferito è Guardiola, cambierebbe tutto ed è quello di cui l'Italia ha bisogno"

20 aprile 2026 18:09

L'abbraccio tra Pioli e Pradè durante l'allenamento della Fiorentina. Presente anche Bonucci al Viola Park

15 luglio 2025 19:15

Gravina (FIGC): "Leonardo torna a casa". Bonucci nominato assistente allenatore dell'U20

22 ottobre 2024 23:57

Carriera finita per Bonucci, dopo il rigore sbagliato in Conference il Fenerbache non lo convoca più

27 aprile 2024 17:43

Bonucci entra per battere il calcio di rigore, ma lo sbaglia: Fenerbahce eliminato, passa l'Olympiakos

19 aprile 2024 00:31

La Roma sta per aggiungere altra prepotenza e arroganza alla squadra di Mourinho, vicino Bonucci

22 dicembre 2023 18:27

Bonucci e un membro dello staff di Allegri sapevano delle scommesse di Fagioli. Trema la Juventus

15 ottobre 2023 12:46

Montolivo bordata a Gattuso: "Al Milan trattato come Bonucci, allenatore scorretto e in malafede"

16 settembre 2023 17:11

Tutti adesso denunciano la Juventus, dopo Bonucci anche Cristiano Ronaldo fa causa ai bianconeri

16 settembre 2023 13:59

Gazzetta, Bonucci, la Fiorentina smentisce. Per lui arrivano offerte dalla Champions League

14 agosto 2023 09:09

Anche Pradè smentisce Bonucci alla Fiorentina: "Incontro al ristorante casuale, nessuna trattativa per lui"

13 agosto 2023 21:08

Nessuna trattativa in questo momento per Bonucci alla Fiorentina. Per ora Firenze non è una possibilità

13 agosto 2023 18:59

FOTO, Bonucci e Pradè a pranzo insieme a Forte Dei Marmi. Casualità o possibilità per la Fiorentina?

13 agosto 2023 17:46

Per ora nessuna trattativa per Bonucci alla Fiorentina. Non adatto al modo di difendere viola. Rabbia tifo

24 luglio 2023 00:13

Gazzetta lancia la bomba: "Bonucci potrebbe andare alla Fiorentina, è tra le opzioni italiane"

23 luglio 2023 15:43

Bonucci lo umilia: "Con Chiesa fai fatica a tenere la palla davanti, non ha questa capacità"

27 aprile 2023 00:05

Anche Bonucci si unisce al cordoglio social per Astori: "Ciao amico"

04 marzo 2023 12:49

Bonucci e la giustizia divina, dopo il "Stai seduto" gridato a Venuti, contro il Nantes si è alzato lui...

17 febbraio 2023 19:24

VIDEO, Bonucci grida contro Venuti dopo il gol annullato alla Fiorentina: "Stai seduto Venuti"

13 febbraio 2023 17:23

Bonucci si difende: "Alla ragazza era stato vietato ripetutamente l'accesso al pullman, mai autorizzata"

19 novembre 2022 21:44

Una ragazza sale sul pullman della nazionale e Bonucci la caccia: "Scendi oh". Il video dell'accaduto

19 novembre 2022 21:22

Bonucci difende Donnarumma: "Chi fischia un giocatore della nazionale è una persona senza cervello"

22 settembre 2022 13:24

Caos Juve, la Curva Sud attacca Bonucci: “Scene ridicole. Non sei un leader e mai lo sarai”

21 settembre 2022 13:16

Perde la Juventus e scoppia il caos, spogliatoio contro Allegri, rapporto teso tra Vlahovic e Bonucci

15 settembre 2022 01:06

Allegri annuncia: "Bonucci rientra contro la Fiorentina, sarà a disposizione anche Di Maria"

30 agosto 2022 17:05

De Rossi fu multato per aver messo la fascia di Astori. A Bonucci quasi stessa multa per lo schiaffo

14 gennaio 2022 14:06

Nessuna squalifica per lo schiaffo di Bonucci al dirigente dell'inter. Solo una misera multa

13 gennaio 2022 16:46

Pugni da Bonucci al dirigente dell'Inter: "Non mi esulti in faccia, ca*zo fai? Ti ammazzo"

13 gennaio 2022 12:39

Figuraccia Bonucci, mani addosso al dirigente dell'Inter perchè non è riuscito ad entrare in campo

12 gennaio 2022 23:59

Cattive maniere dello spogliatoio Juventus per Chiesa arrivato dalla Fiorentina: "Qui fuori le palle"

15 dicembre 2021 10:50

Chiellini si infortunia e non scende in campo, contro la Fiorentina c'è Rugani. Out anche Bonucci

06 novembre 2021 17:58

Cecchi: "Non ce la faccio ad esultare ad un gol di Chiesa. Per me la Nazionale è altro"

12 luglio 2021 13:44

Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"

13 giugno 2021 15:54

Bonucci e Lucci sotto inchiesta, promesso a Castrovilli contratto più ricco e la nazionale

19 maggio 2021 13:32

Marelli: "Il rigore dato alla Fiorentina è ineccepibile. Bonucci-Vlahovic? Non devono essere fischiati questi contattini"

25 aprile 2021 21:43

Bonucci: "La Superlega ha destabilizzato il calcio, ma noi pensiamo solo alla Fiorentina"

25 aprile 2021 14:45

Damsgaard: "Nella Juve mi ispiro a Chiesa è tecnico, potente e veloce"

13 febbraio 2021 14:45

Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata

22 dicembre 2020 20:06

Bonucci a Chiesa: "Preparati, in allenamento alla Juventus ci sarà poco da ridere"

10 ottobre 2020 00:11

Coronavirus, Bonucci cuore d'oro: dona 120mila euro all'ospedale che salvò il figlio

14 marzo 2020 18:55

Squalificati, Badelj salta il Milan. Out anche Bonucci. Nessun rossonero. La lista completa

18 febbraio 2020 16:55

VIDEO, Castrovilli canta in piedi sulla sedia davanti alla Nazionale al completo, è il penio per l'ultimo arrivato

12 novembre 2019 02:33

"Appena sfiorato è caduto. In Italia abituato ad aver ragione per questa sceneggiata"

21 febbraio 2019 11:14

Bonucci e una lezione ridicola a Mourinho. Ecco perche non se la poteva permettere

08 novembre 2018 23:07

L'agente Fifa Ascari su Milenkovic: "La Juve lo cerca per il dopo-Chiellini"

05 novembre 2018 19:17

Bonucci: "Mio figlio tifa Torino, l'ho portato a giocare al Toro perchè si diverte li. Marotta..."

04 ottobre 2018 12:49

Kalinic prende in giro Bonucci e gufa la Juventus su Instagram: "Complimenti per lo scudetto"

01 ottobre 2018 17:30

Sportmediaset, Bonucci clamoroso! Torna alla Juve, mentre Higuain andrà al Milan

24 luglio 2018 11:57

Da Torino a Genova fino a Bologna e Cagliari. Ecco le foto del minuto di silenzio per Astori

11 marzo 2018 21:34

VIDEO, Bonucci piange in diretta a Sky Sport parlando di Astori: "Era un grande"

09 marzo 2018 09:12

Bonucci: "Astori grande uomo, era il numero uno sotto tanti punti di vista. Al funerale..."

08 marzo 2018 22:06

Le decisione del giudice sportivo, Bonucci squalificato per due giornate, salta la Juventus

23 ottobre 2017 17:44

CdS: non solo Montella e Bonucci, anche Kalinic ora finisce sotto accusa

23 ottobre 2017 13:09

Milan sempre più nel caos: Bonucci disposto a restituire la fascia di capitano a Montolivo

23 ottobre 2017 12:59

Niente pallonetto, nè dribbling, il motivo del diverbio tra Immobile e Bonucci è per colpa di Kalinic

11 settembre 2017 22:53

Bonucci contro Immobile per un pallonetto a fine partita: "È una mancanza di rispetto, non si fa"

11 settembre 2017 00:21

Guai per il Milan, la Banca Popolare di Milano ha bloccato le fideiussioni per gli acquisti di Bonucci e Biglia

03 agosto 2017 17:28

Clamoroso, la Juventus vende Bonucci al Milan per 40 milioni. Contratto di 8 milioni per il difensore, sarà il più pagato

14 luglio 2017 11:56

Per Sport Mediaset Bonucci va verso il Milan ma la bomba di mercato è solo una bufala raccontata male

12 luglio 2017 14:08

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