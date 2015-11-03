Notizie Bonucci Fiorentina

Bonucci sul CT: "Il mio preferito è Guardiola, cambierebbe tutto ed è quello di cui l'Italia ha bisogno"
20 aprile 2026 18:09
L'abbraccio tra Pioli e Pradè durante l'allenamento della Fiorentina. Presente anche Bonucci al Viola Park
15 luglio 2025 19:15
Gravina (FIGC): "Leonardo torna a casa". Bonucci nominato assistente allenatore dell'U20
22 ottobre 2024 23:57
Carriera finita per Bonucci, dopo il rigore sbagliato in Conference il Fenerbache non lo convoca più
27 aprile 2024 17:43
Bonucci entra per battere il calcio di rigore, ma lo sbaglia: Fenerbahce eliminato, passa l'Olympiakos
19 aprile 2024 00:31
La Roma sta per aggiungere altra prepotenza e arroganza alla squadra di Mourinho, vicino Bonucci
22 dicembre 2023 18:27
Bonucci e un membro dello staff di Allegri sapevano delle scommesse di Fagioli. Trema la Juventus
15 ottobre 2023 12:46
Montolivo bordata a Gattuso: "Al Milan trattato come Bonucci, allenatore scorretto e in malafede"
16 settembre 2023 17:11
Tutti adesso denunciano la Juventus, dopo Bonucci anche Cristiano Ronaldo fa causa ai bianconeri
16 settembre 2023 13:59
Gazzetta, Bonucci, la Fiorentina smentisce. Per lui arrivano offerte dalla Champions League
14 agosto 2023 09:09
Anche Pradè smentisce Bonucci alla Fiorentina: "Incontro al ristorante casuale, nessuna trattativa per lui"
13 agosto 2023 21:08
Nessuna trattativa in questo momento per Bonucci alla Fiorentina. Per ora Firenze non è una possibilità
13 agosto 2023 18:59
FOTO, Bonucci e Pradè a pranzo insieme a Forte Dei Marmi. Casualità o possibilità per la Fiorentina?
13 agosto 2023 17:46
Per ora nessuna trattativa per Bonucci alla Fiorentina. Non adatto al modo di difendere viola. Rabbia tifo
24 luglio 2023 00:13
Gazzetta lancia la bomba: "Bonucci potrebbe andare alla Fiorentina, è tra le opzioni italiane"
23 luglio 2023 15:43
Bonucci lo umilia: "Con Chiesa fai fatica a tenere la palla davanti, non ha questa capacità"
27 aprile 2023 00:05
Anche Bonucci si unisce al cordoglio social per Astori: "Ciao amico"
04 marzo 2023 12:49
Bonucci e la giustizia divina, dopo il "Stai seduto" gridato a Venuti, contro il Nantes si è alzato lui...
17 febbraio 2023 19:24
VIDEO, Bonucci grida contro Venuti dopo il gol annullato alla Fiorentina: "Stai seduto Venuti"
13 febbraio 2023 17:23
Bonucci si difende: "Alla ragazza era stato vietato ripetutamente l'accesso al pullman, mai autorizzata"
19 novembre 2022 21:44
Una ragazza sale sul pullman della nazionale e Bonucci la caccia: "Scendi oh". Il video dell'accaduto
19 novembre 2022 21:22
Bonucci difende Donnarumma: "Chi fischia un giocatore della nazionale è una persona senza cervello"
22 settembre 2022 13:24
Caos Juve, la Curva Sud attacca Bonucci: “Scene ridicole. Non sei un leader e mai lo sarai”
21 settembre 2022 13:16
Perde la Juventus e scoppia il caos, spogliatoio contro Allegri, rapporto teso tra Vlahovic e Bonucci
15 settembre 2022 01:06
Allegri annuncia: "Bonucci rientra contro la Fiorentina, sarà a disposizione anche Di Maria"
30 agosto 2022 17:05
De Rossi fu multato per aver messo la fascia di Astori. A Bonucci quasi stessa multa per lo schiaffo
14 gennaio 2022 14:06
Nessuna squalifica per lo schiaffo di Bonucci al dirigente dell'inter. Solo una misera multa
13 gennaio 2022 16:46
Pugni da Bonucci al dirigente dell'Inter: "Non mi esulti in faccia, ca*zo fai? Ti ammazzo"
13 gennaio 2022 12:39
Figuraccia Bonucci, mani addosso al dirigente dell'Inter perchè non è riuscito ad entrare in campo
12 gennaio 2022 23:59
Cattive maniere dello spogliatoio Juventus per Chiesa arrivato dalla Fiorentina: "Qui fuori le palle"
15 dicembre 2021 10:50
Chiellini si infortunia e non scende in campo, contro la Fiorentina c'è Rugani. Out anche Bonucci
06 novembre 2021 17:58
Cecchi: "Non ce la faccio ad esultare ad un gol di Chiesa. Per me la Nazionale è altro"
12 luglio 2021 13:44
Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"
13 giugno 2021 15:54
Bonucci e Lucci sotto inchiesta, promesso a Castrovilli contratto più ricco e la nazionale
19 maggio 2021 13:32
Marelli: "Il rigore dato alla Fiorentina è ineccepibile. Bonucci-Vlahovic? Non devono essere fischiati questi contattini"
25 aprile 2021 21:43
Bonucci: "La Superlega ha destabilizzato il calcio, ma noi pensiamo solo alla Fiorentina"
25 aprile 2021 14:45
Damsgaard: "Nella Juve mi ispiro a Chiesa è tecnico, potente e veloce"
13 febbraio 2021 14:45
Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata
22 dicembre 2020 20:06
Bonucci a Chiesa: "Preparati, in allenamento alla Juventus ci sarà poco da ridere"
10 ottobre 2020 00:11
Coronavirus, Bonucci cuore d'oro: dona 120mila euro all'ospedale che salvò il figlio
14 marzo 2020 18:55
Squalificati, Badelj salta il Milan. Out anche Bonucci. Nessun rossonero. La lista completa
18 febbraio 2020 16:55
VIDEO, Castrovilli canta in piedi sulla sedia davanti alla Nazionale al completo, è il penio per l'ultimo arrivato
12 novembre 2019 02:33
"Appena sfiorato è caduto. In Italia abituato ad aver ragione per questa sceneggiata"
21 febbraio 2019 11:14
Bonucci e una lezione ridicola a Mourinho. Ecco perche non se la poteva permettere
08 novembre 2018 23:07
L'agente Fifa Ascari su Milenkovic: "La Juve lo cerca per il dopo-Chiellini"
05 novembre 2018 19:17
Bonucci: "Mio figlio tifa Torino, l'ho portato a giocare al Toro perchè si diverte li. Marotta..."
04 ottobre 2018 12:49
Kalinic prende in giro Bonucci e gufa la Juventus su Instagram: "Complimenti per lo scudetto"
01 ottobre 2018 17:30
Sportmediaset, Bonucci clamoroso! Torna alla Juve, mentre Higuain andrà al Milan
24 luglio 2018 11:57
Da Torino a Genova fino a Bologna e Cagliari. Ecco le foto del minuto di silenzio per Astori
11 marzo 2018 21:34
VIDEO, Bonucci piange in diretta a Sky Sport parlando di Astori: "Era un grande"
09 marzo 2018 09:12
Bonucci: "Astori grande uomo, era il numero uno sotto tanti punti di vista. Al funerale..."
08 marzo 2018 22:06
Le decisione del giudice sportivo, Bonucci squalificato per due giornate, salta la Juventus
23 ottobre 2017 17:44
CdS: non solo Montella e Bonucci, anche Kalinic ora finisce sotto accusa
23 ottobre 2017 13:09
Milan sempre più nel caos: Bonucci disposto a restituire la fascia di capitano a Montolivo
23 ottobre 2017 12:59
Niente pallonetto, nè dribbling, il motivo del diverbio tra Immobile e Bonucci è per colpa di Kalinic
11 settembre 2017 22:53
Bonucci contro Immobile per un pallonetto a fine partita: "È una mancanza di rispetto, non si fa"
11 settembre 2017 00:21
Guai per il Milan, la Banca Popolare di Milano ha bloccato le fideiussioni per gli acquisti di Bonucci e Biglia
03 agosto 2017 17:28
Clamoroso, la Juventus vende Bonucci al Milan per 40 milioni. Contratto di 8 milioni per il difensore, sarà il più pagato
14 luglio 2017 11:56
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