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VIDEO, Castrovilli canta in piedi sulla sedia davanti alla Nazionale al completo, è il penio per l'ultimo arrivato

Prima convocazione in maglia azzurra per il talento viola Gaetano Castrovilli che come penio ha dovuto cantare, in piedi sulla sedia e davanti a tutta la nazionale, staff compreso, un canzone a sua sc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 02:33
VIDEO, Castrovilli canta in piedi sulla sedia davanti alla Nazionale al completo, è il penio per l'ultimo arrivato -
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Prima convocazione in maglia azzurra per il talento viola Gaetano Castrovilli che come penio ha dovuto cantare, in piedi sulla sedia e davanti a tutta la nazionale, staff compreso, un canzone a sua scelta. Ecco i video della sua esilarante esibizione ripreso da Leonardo Bonucci


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