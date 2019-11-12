VIDEO, Castrovilli canta in piedi sulla sedia davanti alla Nazionale al completo, è il penio per l'ultimo arrivato
Prima convocazione in maglia azzurra per il talento viola Gaetano Castrovilli che come penio ha dovuto cantare, in piedi sulla sedia e davanti a tutta la nazionale, staff compreso, un canzone a sua sc...
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2019 02:33
Prima convocazione in maglia azzurra per il talento viola Gaetano Castrovilli che come penio ha dovuto cantare, in piedi sulla sedia e davanti a tutta la nazionale, staff compreso, un canzone a sua scelta. Ecco i video della sua esilarante esibizione ripreso da Leonardo Bonucci