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Notizie Coverciano Fiorentina

Braida: "Campionato equilibrato, anche la Fiorentina in corsa per vincere lo scudetto"

11 novembre 2024 22:53

Kean ancora convocato in Nazionale. Spalletti punta su di lui per le partite contro Belgio ed Israele

04 ottobre 2024 18:06

Niente di grave per Kean in Nazionale. Si è allenato a parte per un affaticamento, domani in gruppo

03 settembre 2024 19:43

Kean si allena a parte con la Nazionale a Coverciano. Lavoro personalizzato con scarpe da ginnastica

03 settembre 2024 18:14

Spalletti: "Clausola giusta, ora ci pensano gli avvocati. Verratti e Jorginho fuori perchè non giocano"

02 settembre 2023 13:36

Mencucci: "Mi sarebbe piaciuto restare alla Fiorentina. A Lecce vogliamo ripetere quanto fatto a Firenze"

15 novembre 2022 19:59

Nazione, Fiorentina a Coverciano prima di Moena: lavori di miglioramento al centro sportivo

31 maggio 2022 09:53

Una bella soddisfazione per Sottil e Dalle Mura, convocati da Mancini per lo stage della Nazionale

20 maggio 2022 22:12

Marani parla del derby: ''Sia Fiorentina che Empoli sono due belle realtà, sarà gara spettacolare''

01 aprile 2022 16:21

Italiano racconta: "A 18 anni chiesi al Verona di giocare il Viareggio, uscimmo per differenza reti"

15 marzo 2022 12:42

Italiano, Joe Barone e Pradè a Coverciano per la consegna delle due coppe Viareggio alla Fiorentina

15 marzo 2022 12:24

Antognoni, bordata alla Fiorentina: "Qualche dirigente dice che il passato non interessa, si sbaglia"

18 dicembre 2021 12:18

Joe Barone: "Il nostro obiettivo è portare la Fiorentina allo stesso livello di Firenze"

24 ottobre 2021 13:49

Condò: "Fiorentina si propone come ottava sorella, non sono sorpreso, valore di Italiano è noto"

27 settembre 2021 18:42

Allarme Covid per la nazionale, positivi i giornalisti a seguito della squadra a Coverciano

09 luglio 2021 13:26

Barone caccia la Nazionale? No, malinteso con Mancini risolto subito. Nessuna storia di biglietti non ricevuti

15 giugno 2021 17:27

Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"

13 giugno 2021 15:54

Marani: "Castrovilli potrebbe essere la sorpresa della Nazionale. Si deve giocare le sue carte"

10 giugno 2021 13:30

Scomparso Fino Fini. Storico medico della Nazionale, ora direttore del Museo del Calcio

16 settembre 2020 13:15

Lo stadio Franchi sede fissa delle partite della nazionale nel periodo Covid?

02 settembre 2020 13:51

Nardella: "Grazie a Commisso e a Ribery. I calciatori sono lo specchio della società in cui giocano"

28 marzo 2020 00:50

Nardella: "Stadio Franchi? Vorrei una norma per i monumenti sportivi storici. Capisco Commisso"

27 marzo 2020 19:55

Emergenza coronavirus, Coverciano a disposizione per assistere i malati. Nardella: "Grazie azzurri"

27 marzo 2020 14:48

Coverciano convertito in centro anticoronavirus. Nardella: "Grazie Azzurri! Sogno una partita di beneficienza..."

27 marzo 2020 14:18

Coronavirus, Gravina: "Coverciano è a disposizione dei medici. 20/30 letti per la rianimazione"

26 marzo 2020 14:03

Nuova innovazione nel mondo del Var, ci sarà una sala centralizzata a Coverciano per tutte le partite

20 febbraio 2020 18:03

Acerbi premia Castro: "È un calciatore molto forte, ha qualità e corsa. Noi in Nazionale sapevamo.."

13 novembre 2019 14:21

Primi due giorni con la maglia azzurra per Castrovilli, ecco gli scatti più belli del talento viola

12 novembre 2019 19:00

VIDEO, Castrovilli canta in piedi sulla sedia davanti alla Nazionale al completo, è il penio per l'ultimo arrivato

12 novembre 2019 02:33

Coverciano, museo aperto ora visitabile anche la domenica a novembre. Il programma

01 novembre 2019 18:11

Amichevole, sei reti ai dilettanti del Grassina. Bene Ghezzal e Boa. La cronaca

15 ottobre 2019 18:58

La Fiorentina oggi e domani si allenerà a Corverciano non al centro sportivo. I motivi

07 agosto 2019 14:52

Nicchi: "Centro VAR a Coverciano nella prossima stagione. Rocchi non smette. Vi spiego come cambia il fallo di mano..."

06 maggio 2019 23:13

60 anni di Coverciano: Antognoni, Rivera, Abete presenti all'evento. Che emozione la targa di Ridolfi...

06 novembre 2018 19:49

(FOTO): a Coverciano amichevole tra la Nazionale e la Fiorentina Primavera

11 ottobre 2018 17:51

Da Coverciano: Batistuta è ufficialmente un allenatore professionista, in quali categorie potremmo vederlo...

27 settembre 2018 20:02

La Nazione, Museo Del Calcio "visitato" dai ladri. Rubati 300€. Cimeli storici intatti.

25 agosto 2018 10:49

Allegri: "Nessuna dedica in particolare, il mio pensiero va a Davide Astori. Allenatori italiani top, serve ottimismo..."

26 marzo 2018 14:14

Coverciano: arriva Diego Della Valle da Astori. Presente tutta la società viola al completo

07 marzo 2018 20:25

Da De Rossi a Belotti passando da Jovetic, ecco chi è passato a salutare Astori per l'ultima volta

07 marzo 2018 19:47

VIDEO, L'arrivo del corpo di Davide Astori a Coverciano, una marea di tifosi viola presenti

07 marzo 2018 17:48

Vietata ogni tipo di ripresa durante il funerale di Davide Astori. La camera ardente nella palestra di Coverciano.

06 marzo 2018 18:42

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