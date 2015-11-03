Notizie Coverciano Fiorentina

Braida: "Campionato equilibrato, anche la Fiorentina in corsa per vincere lo scudetto"
11 novembre 2024 22:53
Kean ancora convocato in Nazionale. Spalletti punta su di lui per le partite contro Belgio ed Israele
04 ottobre 2024 18:06
Niente di grave per Kean in Nazionale. Si è allenato a parte per un affaticamento, domani in gruppo
03 settembre 2024 19:43
Kean si allena a parte con la Nazionale a Coverciano. Lavoro personalizzato con scarpe da ginnastica
03 settembre 2024 18:14
Spalletti: "Clausola giusta, ora ci pensano gli avvocati. Verratti e Jorginho fuori perchè non giocano"
02 settembre 2023 13:36
Mencucci: "Mi sarebbe piaciuto restare alla Fiorentina. A Lecce vogliamo ripetere quanto fatto a Firenze"
15 novembre 2022 19:59
Nazione, Fiorentina a Coverciano prima di Moena: lavori di miglioramento al centro sportivo
31 maggio 2022 09:53
Una bella soddisfazione per Sottil e Dalle Mura, convocati da Mancini per lo stage della Nazionale
20 maggio 2022 22:12
Marani parla del derby: ''Sia Fiorentina che Empoli sono due belle realtà, sarà gara spettacolare''
01 aprile 2022 16:21
Italiano racconta: "A 18 anni chiesi al Verona di giocare il Viareggio, uscimmo per differenza reti"
15 marzo 2022 12:42
Italiano, Joe Barone e Pradè a Coverciano per la consegna delle due coppe Viareggio alla Fiorentina
15 marzo 2022 12:24
Antognoni, bordata alla Fiorentina: "Qualche dirigente dice che il passato non interessa, si sbaglia"
18 dicembre 2021 12:18
Joe Barone: "Il nostro obiettivo è portare la Fiorentina allo stesso livello di Firenze"
24 ottobre 2021 13:49
Condò: "Fiorentina si propone come ottava sorella, non sono sorpreso, valore di Italiano è noto"
27 settembre 2021 18:42
Allarme Covid per la nazionale, positivi i giornalisti a seguito della squadra a Coverciano
09 luglio 2021 13:26
Barone caccia la Nazionale? No, malinteso con Mancini risolto subito. Nessuna storia di biglietti non ricevuti
15 giugno 2021 17:27
Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"
13 giugno 2021 15:54
Marani: "Castrovilli potrebbe essere la sorpresa della Nazionale. Si deve giocare le sue carte"
10 giugno 2021 13:30
Scomparso Fino Fini. Storico medico della Nazionale, ora direttore del Museo del Calcio
16 settembre 2020 13:15
Lo stadio Franchi sede fissa delle partite della nazionale nel periodo Covid?
02 settembre 2020 13:51
Nardella: "Grazie a Commisso e a Ribery. I calciatori sono lo specchio della società in cui giocano"
28 marzo 2020 00:50
Nardella: "Stadio Franchi? Vorrei una norma per i monumenti sportivi storici. Capisco Commisso"
27 marzo 2020 19:55
Emergenza coronavirus, Coverciano a disposizione per assistere i malati. Nardella: "Grazie azzurri"
27 marzo 2020 14:48
Coverciano convertito in centro anticoronavirus. Nardella: "Grazie Azzurri! Sogno una partita di beneficienza..."
27 marzo 2020 14:18
Coronavirus, Gravina: "Coverciano è a disposizione dei medici. 20/30 letti per la rianimazione"
26 marzo 2020 14:03
Nuova innovazione nel mondo del Var, ci sarà una sala centralizzata a Coverciano per tutte le partite
20 febbraio 2020 18:03
Acerbi premia Castro: "È un calciatore molto forte, ha qualità e corsa. Noi in Nazionale sapevamo.."
13 novembre 2019 14:21
Primi due giorni con la maglia azzurra per Castrovilli, ecco gli scatti più belli del talento viola
12 novembre 2019 19:00
VIDEO, Castrovilli canta in piedi sulla sedia davanti alla Nazionale al completo, è il penio per l'ultimo arrivato
12 novembre 2019 02:33
Coverciano, museo aperto ora visitabile anche la domenica a novembre. Il programma
01 novembre 2019 18:11
Amichevole, sei reti ai dilettanti del Grassina. Bene Ghezzal e Boa. La cronaca
15 ottobre 2019 18:58
La Fiorentina oggi e domani si allenerà a Corverciano non al centro sportivo. I motivi
07 agosto 2019 14:52
Nicchi: "Centro VAR a Coverciano nella prossima stagione. Rocchi non smette. Vi spiego come cambia il fallo di mano..."
06 maggio 2019 23:13
60 anni di Coverciano: Antognoni, Rivera, Abete presenti all'evento. Che emozione la targa di Ridolfi...
06 novembre 2018 19:49
(FOTO): a Coverciano amichevole tra la Nazionale e la Fiorentina Primavera
11 ottobre 2018 17:51
Da Coverciano: Batistuta è ufficialmente un allenatore professionista, in quali categorie potremmo vederlo...
27 settembre 2018 20:02
La Nazione, Museo Del Calcio "visitato" dai ladri. Rubati 300€. Cimeli storici intatti.
25 agosto 2018 10:49
Allegri: "Nessuna dedica in particolare, il mio pensiero va a Davide Astori. Allenatori italiani top, serve ottimismo..."
26 marzo 2018 14:14
Coverciano: arriva Diego Della Valle da Astori. Presente tutta la società viola al completo
07 marzo 2018 20:25
Da De Rossi a Belotti passando da Jovetic, ecco chi è passato a salutare Astori per l'ultima volta
07 marzo 2018 19:47
VIDEO, L'arrivo del corpo di Davide Astori a Coverciano, una marea di tifosi viola presenti
07 marzo 2018 17:48
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