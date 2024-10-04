Kean ancora convocato in Nazionale. Spalletti punta su di lui per le partite contro Belgio ed Israele
La Nazionale italiana sarà impegnata giovedì 10 ottobre e lunedì 14 per gli impegni di Nations League contro Belgio ed Israele e per questo motivo il CT Luciano Spalletti ha appena diramato la lista d...
La Nazionale italiana sarà impegnata giovedì 10 ottobre e lunedì 14 per gli impegni di Nations League contro Belgio ed Israele e per questo motivo il CT Luciano Spalletti ha appena diramato la lista dei convocati. Per la Fiorentina seconda chiamata di fila per Moise Kean che, dopo un ottimo avvio di stagione, con ogni probabilità si contenderà la maglia da titolare con Mateo Retegui nel ruolo di centravanti dell'Italia.
OGGI L'INCONTRO TRA ROCCO COMMISSO E LA SINDACA DI FIRENZE
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