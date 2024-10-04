Kean ancora convocato in Nazionale. Spalletti punta su di lui per le partite contro Belgio ed Israele

La Nazionale italiana sarà impegnata giovedì 10 ottobre e lunedì 14 per gli impegni di Nations League contro Belgio ed Israele e per questo motivo il CT Luciano Spalletti ha appena diramato la lista d...

A cura di Redazione Labaroviola 04 ottobre 2024 18:06

Condividi