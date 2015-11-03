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Notizie Nations League Fiorentina

Gosens saluta la Nations League: mezz’ora in campo, ma la Germania va ko col Portogallo

04 giugno 2025 23:31

Zazzaroni: "Con Kean la certezza di avere un centravanti che la Juve ha ceduto a 13 milioni più bonus"

24 marzo 2025 15:45

De Paola: "Kean non mi è piaciuto tantissimo contro la Germania. Vorrei vederlo più cattivo"

21 marzo 2025 16:12

Kean: "Ho avuto una grande occasione, ma Baumann è stato bravo, a Dortmund per ribaltarla"

20 marzo 2025 23:32

Nations League: La Germania vince 2-1 a S.Siro, Kean solito leone ma non basta

20 marzo 2025 23:07

Gudmundsson titolare contro il Kosovo. Il fantasista viola prova a salvare l'Islanda dalla retrocessione

20 marzo 2025 20:12

La Croazia di Pongracic sfida la Francia, L'Equipe sottolinea: "Si giocherà senza goal line technology"

20 marzo 2025 17:26

Gudmundsson torna in Nazionale dopo un anno: convocato per i prossimi impegni contro il Kosovo

12 marzo 2025 16:41

Nations League: in Belgio l'Italia prima domina poi sa soffrire, una vittoria che vale i quarti

14 novembre 2024 22:59

Gosens torna a Firenze dopo gli impegni con la Germania: solo 8 minuti per lui contro l'Olanda

15 ottobre 2024 11:42

Nations League: gli azzurri non si fermano, 4-1 ad Israele e primo posto nel girone

14 ottobre 2024 23:06

L'ottimo avvio di stagione in maglia viola premia Gosens, convocato in nazionale

07 ottobre 2024 22:47

Kean ancora convocato in Nazionale. Spalletti punta su di lui per le partite contro Belgio ed Israele

04 ottobre 2024 18:06

Kean titolare domani con la Nazionale? Spalletti conferma: "Probabile che sia della partita"

08 settembre 2024 18:03

Spalletti punta subito su Kean: l'attaccante della Fiorentina convocato in Nazionale. Biraghi ancora out

30 agosto 2024 19:18

Periodo nero per Vlahovic: out dai convocati della Serbia. Da Belgrado la spiegazione: "È infortunato"

27 maggio 2022 16:15

Arrivano le convocazioni della Nazionale: nessun calciatore della Fiorentina nella lista

01 ottobre 2021 12:44

Dragowski convocato in Nazionale della Polonia per le prossime gare

28 settembre 2020 20:17

Castrovilli torna a casa, fisicamente non sta bene, non può giocare con l'Italia

05 settembre 2020 14:23

Chiesa e Biraghi titolari della nazionale, la pagella della Gazzetta dello Sport

05 settembre 2020 12:23

Ufficiale il rinvio anche della Nations League, dell'Europeo U21 e dell'Europeo femminile

17 marzo 2020 21:32

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