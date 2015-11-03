Notizie Nations League Fiorentina

Gosens saluta la Nations League: mezz’ora in campo, ma la Germania va ko col Portogallo
04 giugno 2025 23:31
Zazzaroni: "Con Kean la certezza di avere un centravanti che la Juve ha ceduto a 13 milioni più bonus"
24 marzo 2025 15:45
De Paola: "Kean non mi è piaciuto tantissimo contro la Germania. Vorrei vederlo più cattivo"
21 marzo 2025 16:12
Kean: "Ho avuto una grande occasione, ma Baumann è stato bravo, a Dortmund per ribaltarla"
20 marzo 2025 23:32
Nations League: La Germania vince 2-1 a S.Siro, Kean solito leone ma non basta
20 marzo 2025 23:07
Gudmundsson titolare contro il Kosovo. Il fantasista viola prova a salvare l'Islanda dalla retrocessione
20 marzo 2025 20:12
La Croazia di Pongracic sfida la Francia, L'Equipe sottolinea: "Si giocherà senza goal line technology"
20 marzo 2025 17:26
Gudmundsson torna in Nazionale dopo un anno: convocato per i prossimi impegni contro il Kosovo
12 marzo 2025 16:41
Nations League: in Belgio l'Italia prima domina poi sa soffrire, una vittoria che vale i quarti
14 novembre 2024 22:59
Gosens torna a Firenze dopo gli impegni con la Germania: solo 8 minuti per lui contro l'Olanda
15 ottobre 2024 11:42
Nations League: gli azzurri non si fermano, 4-1 ad Israele e primo posto nel girone
14 ottobre 2024 23:06
L'ottimo avvio di stagione in maglia viola premia Gosens, convocato in nazionale
07 ottobre 2024 22:47
Kean ancora convocato in Nazionale. Spalletti punta su di lui per le partite contro Belgio ed Israele
04 ottobre 2024 18:06
Kean titolare domani con la Nazionale? Spalletti conferma: "Probabile che sia della partita"
08 settembre 2024 18:03
Spalletti punta subito su Kean: l'attaccante della Fiorentina convocato in Nazionale. Biraghi ancora out
30 agosto 2024 19:18
Periodo nero per Vlahovic: out dai convocati della Serbia. Da Belgrado la spiegazione: "È infortunato"
27 maggio 2022 16:15
Arrivano le convocazioni della Nazionale: nessun calciatore della Fiorentina nella lista
01 ottobre 2021 12:44
Dragowski convocato in Nazionale della Polonia per le prossime gare
28 settembre 2020 20:17
Castrovilli torna a casa, fisicamente non sta bene, non può giocare con l'Italia
05 settembre 2020 14:23
Chiesa e Biraghi titolari della nazionale, la pagella della Gazzetta dello Sport
05 settembre 2020 12:23
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