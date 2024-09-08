Kean titolare domani con la Nazionale? Spalletti conferma: "Probabile che sia della partita"
Kean è probabile che sia della partita: non potendola rifare tutta Retegui, è meglio fargli fare il pezzo determinante e Kean ha fatto vedere che sta bene
Nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di Nations League contro Israele, il CT della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, si è soffermato sulla formazione che schiererà domani. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile maglia da titolare per l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean. Queste le dichiarazioni di Spalletti:
Oltre a Calafiori indisponibile cambierai altri giocatori?
"E' difficile riproporre in blocco la squadra di venerdì, smaltire la fatica a distanza di due giorni è impossibile. Ora vediamo come stanno, ma ci sta che cambierò 3-4-5 calciatori". Lo riporta TMW.
L'ATTACCANTE DELLA FIORENTINA PRONTO A PARTIRE DAL PRIMO MINUTO CONTRO ISRAELE
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