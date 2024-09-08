Labaro Viola

Kean titolare domani con la Nazionale? Spalletti conferma: "Probabile che sia della partita"

Kean è probabile che sia della partita: non potendola rifare tutta Retegui, è meglio fargli fare il pezzo determinante e Kean ha fatto vedere che sta bene

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2024 18:03
Kean titolare domani con la Nazionale? Spalletti conferma: "Probabile che sia della partita" -
News
Kean
Spalletti
Conferenza Stampa
Nazionale Italiana
Nations League
Condividi

Nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di Nations League contro Israele, il CT della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, si è soffermato sulla formazione che schiererà domani. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile maglia da titolare per l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean. Queste le dichiarazioni di Spalletti:

Oltre a Calafiori indisponibile cambierai altri giocatori?
"E' difficile riproporre in blocco la squadra di venerdì, smaltire la fatica a distanza di due giorni è impossibile. Ora vediamo come stanno, ma ci sta che cambierò 3-4-5 calciatori". Lo riporta TMW.

L'ATTACCANTE DELLA FIORENTINA PRONTO A PARTIRE DAL PRIMO MINUTO CONTRO ISRAELE

https://www.labaroviola.com/sport-mediaset-rivela-kean-potrebbe-giocare-titolare-domani-con-litalia-al-posto-di-retegui/267439/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok