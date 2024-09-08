Kean titolare domani con la Nazionale? Spalletti conferma: "Probabile che sia della partita"

Kean è probabile che sia della partita: non potendola rifare tutta Retegui, è meglio fargli fare il pezzo determinante e Kean ha fatto vedere che sta bene

A cura di Redazione Labaroviola 08 settembre 2024 18:03

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