Labaro Viola

Notizie Conferenza Stampa Fiorentina

A causa di un ritardo del volo, la conferenza stampa della Fiorentina è posticipata a dopo le ore 21

18 dicembre 2024 17:26

Colpani: "Ho iniziato tardi il ritiro, ora sto bene. Aiuto i compagni a mettere in pratica le idee di Palladino"

23 ottobre 2024 19:17

Kean titolare domani con la Nazionale? Spalletti conferma: "Probabile che sia della partita"

08 settembre 2024 18:03

Mandragora: "Sono sicuro che con il tempo capiremo quello che ci chiede Palladino"

25 agosto 2024 21:53

Baroni: “Italiano?, esprime un calcio moderno e offensivo. Penso si possa togliere grandi soddisfazioni"

04 maggio 2024 16:15

Dodò: "Sto bene e non vedo l'ora di tornare a giocare. Voglio riportare il mio sorriso in campo"

06 marzo 2024 19:24

Sentite Gasperini: “Quando l'Atalanta era in Europa arrivava comunque terza: non so se sia un fattore"

16 marzo 2023 17:10

Mourinho show in conferenza, scrive su un foglietto la domanda che gli avrebbe fatto il giornalista

02 aprile 2022 17:12

Gasperini ancora non si è ripreso, annullata la conferenza stampa della vigilia di campionato

12 febbraio 2022 18:15

Italiano: "Berardi straordinario, Castrovilli ce lo teniamo, limitato dall'infortunio. Maleh, che crescita"

18 dicembre 2021 14:50

Allegri: "Fiorentina da bollino rosso. Come si ferma Vlahovic? Abbiamo dei grandi difensori"

05 novembre 2021 12:33

Zanetti: "Fiorentina grande squadra, vorranno fare la partita. Maleh? Contento sia in una big"

17 ottobre 2021 21:35

AST, USSI e ODG denunciano le offese pronunciate da Commisso

14 maggio 2021 15:47

Italiano: "Sarò felice di rivedere Prandelli. È stato il primo a darmi fiducia"

18 febbraio 2021 14:36

Nicola: "Il Torino deve salvarsi. Baselli? È sulla via del recupero"

28 gennaio 2021 16:42

Commisso: "La Juventus è passata da 200 a 600 milioni di euro"

24 settembre 2020 12:03

"Stiamo bene così, squadra forte. Nessuna offerta per Chiesa, mai trattati Piatek e Thiago Silva"

10 settembre 2020 12:20

Pradè: "Contento della rosa: abbiamo 5 attaccanti e ci puntiamo. Chiesa e Ribery non in discussione"

10 settembre 2020 12:11

Pradè in conferenza: "Macia è qui per cose personali, amico fraterno non tornerà alla Fiorentina"

10 settembre 2020 12:05

Maran: "I due gol subiti con la viola sono il segnale che se rallentiamo diventiamo normali e vulnerabili"

23 novembre 2019 16:12

ACF, sabato a partire dalle 12 conferenza stampa di Commisso e Montella

31 ottobre 2019 17:31

ACF, domani alle 13 conferenza stampa di Castrovilli e Pradè. In arrivo l'ufficialità del rinnovo

09 ottobre 2019 20:35

ACF, domani alle 15.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione di Caceres

17 settembre 2019 12:57

Domani alle 12.30 conferenza stampa di fine mercato

02 settembre 2019 17:38

ACF, domani avverrà la presentazione di Dalbert in conferenza stampa allo stadio Artemio Franchi

29 agosto 2019 11:58

Ranieri: "Restare? È da valutare tutti insieme, quando termina la tourneé americana"

22 luglio 2019 21:13

Vlahovic: "Oggi non è andata molto bene, il risultato è negativo e non siamo soddisfatti"

21 luglio 2019 02:33

Commisso: "Da tre anni cerco di comprare la Fiorentina. Chiesa resta, nessuna cessione alla Juventus"

07 giugno 2019 16:33

ACF, domani mattina si terrà la conferenza stampa di Vincenzo Montella

17 aprile 2019 13:48

Ecco l'orario della conferenza stampa di Vincenzo Montella

12 aprile 2019 16:01

Pioli, la conferenza stampa del mister viola si terrà domani alle 14 presso la sala stampa

28 settembre 2018 13:45

Norgaard: "Sono bravo in fase difensiva ma organizzo anche gioco, ho scelto subito la Fiorentina. Jorgensen..."

26 luglio 2018 16:05

Zenga: "Siamo squali, voglio vedere il coraggio nei ragazzi. Che reazione dei viola dopo il dramma Astori..."

29 marzo 2018 13:36

Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"

03 febbraio 2018 11:54

Iachini alza la voce: "A gennaio non si muove nessuno, nemmeno Berardi. Parlerò con Cannavaro"

16 dicembre 2017 15:25

Mihajlovic: "Fiorentina non al nostro livello, andiamo là per vincere. Chiesa e Simeone bravi, Babacar..."

24 ottobre 2017 15:53

Verdi: "Chiesa e Bernardeschi come Isco e Asensio. Non conosco il Viola, ma sta facendo un campionato super"

03 ottobre 2017 15:36

Pecchia: "Contro la Fiorentina uno scivolone, ma non siamo scarsi. Dispiace essere sempre criticati"

15 settembre 2017 18:47

Pecchia: "Fiorentina diversa ma comunque forte, noi stiamo crescendo. Pazzini? Potrebbe giocare ma..."

08 settembre 2017 13:36

Inzaghi: "Tante squadre in corsa per l'Europa, puntiamo alla Champions. La Fiorentina..."

19 agosto 2017 19:13

Sousa, la conferenza e i problemi con l'interprete che non capiva molto...

19 ottobre 2016 19:21

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