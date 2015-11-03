Notizie Conferenza Stampa Fiorentina

A causa di un ritardo del volo, la conferenza stampa della Fiorentina è posticipata a dopo le ore 21
18 dicembre 2024 17:26
Colpani: "Ho iniziato tardi il ritiro, ora sto bene. Aiuto i compagni a mettere in pratica le idee di Palladino"
23 ottobre 2024 19:17
Kean titolare domani con la Nazionale? Spalletti conferma: "Probabile che sia della partita"
08 settembre 2024 18:03
Mandragora: "Sono sicuro che con il tempo capiremo quello che ci chiede Palladino"
25 agosto 2024 21:53
Baroni: “Italiano?, esprime un calcio moderno e offensivo. Penso si possa togliere grandi soddisfazioni"
04 maggio 2024 16:15
Dodò: "Sto bene e non vedo l'ora di tornare a giocare. Voglio riportare il mio sorriso in campo"
06 marzo 2024 19:24
Sentite Gasperini: “Quando l'Atalanta era in Europa arrivava comunque terza: non so se sia un fattore"
16 marzo 2023 17:10
Mourinho show in conferenza, scrive su un foglietto la domanda che gli avrebbe fatto il giornalista
02 aprile 2022 17:12
Gasperini ancora non si è ripreso, annullata la conferenza stampa della vigilia di campionato
12 febbraio 2022 18:15
Italiano: "Berardi straordinario, Castrovilli ce lo teniamo, limitato dall'infortunio. Maleh, che crescita"
18 dicembre 2021 14:50
Allegri: "Fiorentina da bollino rosso. Come si ferma Vlahovic? Abbiamo dei grandi difensori"
05 novembre 2021 12:33
Zanetti: "Fiorentina grande squadra, vorranno fare la partita. Maleh? Contento sia in una big"
17 ottobre 2021 21:35
AST, USSI e ODG denunciano le offese pronunciate da Commisso
14 maggio 2021 15:47
Italiano: "Sarò felice di rivedere Prandelli. È stato il primo a darmi fiducia"
18 febbraio 2021 14:36
Nicola: "Il Torino deve salvarsi. Baselli? È sulla via del recupero"
28 gennaio 2021 16:42
Commisso: "La Juventus è passata da 200 a 600 milioni di euro"
24 settembre 2020 12:03
"Stiamo bene così, squadra forte. Nessuna offerta per Chiesa, mai trattati Piatek e Thiago Silva"
10 settembre 2020 12:20
Pradè: "Contento della rosa: abbiamo 5 attaccanti e ci puntiamo. Chiesa e Ribery non in discussione"
10 settembre 2020 12:11
Pradè in conferenza: "Macia è qui per cose personali, amico fraterno non tornerà alla Fiorentina"
10 settembre 2020 12:05
Maran: "I due gol subiti con la viola sono il segnale che se rallentiamo diventiamo normali e vulnerabili"
23 novembre 2019 16:12
ACF, sabato a partire dalle 12 conferenza stampa di Commisso e Montella
31 ottobre 2019 17:31
ACF, domani alle 13 conferenza stampa di Castrovilli e Pradè. In arrivo l'ufficialità del rinnovo
09 ottobre 2019 20:35
ACF, domani alle 15.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione di Caceres
17 settembre 2019 12:57
Domani alle 12.30 conferenza stampa di fine mercato
02 settembre 2019 17:38
ACF, domani avverrà la presentazione di Dalbert in conferenza stampa allo stadio Artemio Franchi
29 agosto 2019 11:58
Ranieri: "Restare? È da valutare tutti insieme, quando termina la tourneé americana"
22 luglio 2019 21:13
Vlahovic: "Oggi non è andata molto bene, il risultato è negativo e non siamo soddisfatti"
21 luglio 2019 02:33
Commisso: "Da tre anni cerco di comprare la Fiorentina. Chiesa resta, nessuna cessione alla Juventus"
07 giugno 2019 16:33
ACF, domani mattina si terrà la conferenza stampa di Vincenzo Montella
17 aprile 2019 13:48
Ecco l'orario della conferenza stampa di Vincenzo Montella
12 aprile 2019 16:01
Pioli, la conferenza stampa del mister viola si terrà domani alle 14 presso la sala stampa
28 settembre 2018 13:45
Norgaard: "Sono bravo in fase difensiva ma organizzo anche gioco, ho scelto subito la Fiorentina. Jorgensen..."
26 luglio 2018 16:05
Zenga: "Siamo squali, voglio vedere il coraggio nei ragazzi. Che reazione dei viola dopo il dramma Astori..."
29 marzo 2018 13:36
Donadoni: "Viola, contro il Verona solo una giornataccia. In assenza di Verdi servirà lo sforzo di tutti"
03 febbraio 2018 11:54
Iachini alza la voce: "A gennaio non si muove nessuno, nemmeno Berardi. Parlerò con Cannavaro"
16 dicembre 2017 15:25
Mihajlovic: "Fiorentina non al nostro livello, andiamo là per vincere. Chiesa e Simeone bravi, Babacar..."
24 ottobre 2017 15:53
Verdi: "Chiesa e Bernardeschi come Isco e Asensio. Non conosco il Viola, ma sta facendo un campionato super"
03 ottobre 2017 15:36
Pecchia: "Contro la Fiorentina uno scivolone, ma non siamo scarsi. Dispiace essere sempre criticati"
15 settembre 2017 18:47
Pecchia: "Fiorentina diversa ma comunque forte, noi stiamo crescendo. Pazzini? Potrebbe giocare ma..."
08 settembre 2017 13:36
Inzaghi: "Tante squadre in corsa per l'Europa, puntiamo alla Champions. La Fiorentina..."
19 agosto 2017 19:13
Sousa, la conferenza e i problemi con l'interprete che non capiva molto...
19 ottobre 2016 19:21
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