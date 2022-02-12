Gasperini ancora non si è ripreso, annullata la conferenza stampa della vigilia di campionato

Giorni turbolenti per Gasperini che rifiuta ancora una volta di parlare pubblicamente dopo la sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia

Non è andata ancora giù l'ennesima sconfitta stagionale contro la Fiorentina a Gian Piero Gasperini che dopo aver deciso di non voler andare davanti alle telecamere nell'immediato post partita di Atalanta-Fiorentina ha deciso di non svolgere nemmeno la consueta conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato con la Juventus. Dopo la sconfitta di giovedi Gasperini prima aveva litigato con la panchina viola (CLICCA QUI PER IL VIDEO) poi per la troppa amarezza aveva deciso di non parlare, dopo qualche giorno, il tecnico non si è ancora ripreso e dunque niente conferenza stampa.

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