Pecchia: "Fiorentina diversa ma comunque forte, noi stiamo crescendo. Pazzini? Potrebbe giocare ma..."

Fabio Pecchia, direttamente dalla conferenza stampa della vigilia, ha analizzato la sfida che attende il suo Hellas Verona, spendendo qualche parole anche sulla Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del t...

Fabio Pecchia, direttamente dalla conferenza stampa della vigilia, ha analizzato la sfida che attende il suo Hellas Verona, spendendo qualche parole anche sulla Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del tecnico scaligero: "Contro la Fiorentina sarà una gara importante, con tre punti in palio. Hanno cambiato tanto ma sono forti. Siamo in crescita rispetto al Napoli, e voglio un miglioramento continuo della mia squadra. Pazzini? Giocatore importante, è il nostro capitano. Ma vogliamo il miglior Pazzini. Il contesto è cambiato, il Verona giocherà più indietro e io ho l’obbligo di mettere il Verona e Pazzini nelle migliori condizioni. L'abbiamo voluto io e il ds, se facesse 20 gol sarei il più contento. Le esclusioni fanno notizia ma con lui ho un rapporto diretto, franco. Ora sta bene: domenica potrebbe giocare".