Notizie Pecchia Fiorentina

La Fiorentina pensa ad un allenatore per la salvezza. Corriere Fiorentino: "Pecchia, D'Aversa e Ballardini i nomi"
03 novembre 2025 10:27
Salta una panchina in Serie A: il Parma esonera Pecchia dopo la sconfitta contro la Roma
17 febbraio 2025 15:13
Pecchia: "Man? Tutto quello che c'è fuori, la lasciamo da parte. Mi aspetto tanto da lui"
25 gennaio 2025 16:00
Man verso la Fiorentina? Pecchia: "In tante squadre i giocatori hanno mal di pancia, lui va gestito"
18 gennaio 2025 14:45
Pecchia: "Il Bologna è aggressiva, ha un'identità ben precisa come la Fiorentina degli ultimi anni"
05 ottobre 2024 22:06
Pecchia: "Non avrei mai pensato di uscire rammaricato dopo un pareggio con la Fiorentina"
17 agosto 2024 21:10
Pecchia: "Per noi momento delicato tra infortuni e squalifiche. La Fiorentina ha tanta qualità"
16 agosto 2024 13:14
Nazione, De Zerbi sarebbe una garanzia, Juric una forte alternativa. Occhio all'alternativa Pecchia"
31 maggio 2024 07:33
Pecchia: "Fiorentina da Champions. Non è una partita chic? Speriamo di uscire col passamontagna"
05 dicembre 2023 15:40
Pecchia: "Contro la Fiorentina uno scivolone, ma non siamo scarsi. Dispiace essere sempre criticati"
15 settembre 2017 18:47
Verona, Pecchia ha due gare per invertire la rotta, altrimenti la dirigenza dovrà valutare l'esonero...
11 settembre 2017 19:11
Pecchia: "Ci stiamo affacciando alla Serie A con tanti giovani ma partite come questa sono inaccettabili.."
10 settembre 2017 17:40
Hellas Verona, i convocati di Pecchia: mancherà l'ex Cerci, c'è Pazzini davanti
09 settembre 2017 15:33
Verso il Verona: Pecchia conferma Pazzini e ritrova Caceres in difesa, tutte le scelte in vista della Fiorentina
09 settembre 2017 11:33
Pecchia: "Fiorentina diversa ma comunque forte, noi stiamo crescendo. Pazzini? Potrebbe giocare ma..."
08 settembre 2017 13:36
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