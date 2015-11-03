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Notizie Pecchia Fiorentina

La Fiorentina pensa ad un allenatore per la salvezza. Corriere Fiorentino: "Pecchia, D'Aversa e Ballardini i nomi"

03 novembre 2025 10:27

Salta una panchina in Serie A: il Parma esonera Pecchia dopo la sconfitta contro la Roma

17 febbraio 2025 15:13

Pecchia: "Man? Tutto quello che c'è fuori, la lasciamo da parte. Mi aspetto tanto da lui"

25 gennaio 2025 16:00

Man verso la Fiorentina? Pecchia: "In tante squadre i giocatori hanno mal di pancia, lui va gestito"

18 gennaio 2025 14:45

Pecchia: "Il Bologna è aggressiva, ha un'identità ben precisa come la Fiorentina degli ultimi anni"

05 ottobre 2024 22:06

Pecchia: "Non avrei mai pensato di uscire rammaricato dopo un pareggio con la Fiorentina"

17 agosto 2024 21:10

Pecchia: "Per noi momento delicato tra infortuni e squalifiche. La Fiorentina ha tanta qualità"

16 agosto 2024 13:14

Nazione, De Zerbi sarebbe una garanzia, Juric una forte alternativa. Occhio all'alternativa Pecchia"

31 maggio 2024 07:33

Pecchia: "Fiorentina da Champions. Non è una partita chic? Speriamo di uscire col passamontagna"

05 dicembre 2023 15:40

Pecchia: "Contro la Fiorentina uno scivolone, ma non siamo scarsi. Dispiace essere sempre criticati"

15 settembre 2017 18:47

Verona, Pecchia ha due gare per invertire la rotta, altrimenti la dirigenza dovrà valutare l'esonero...

11 settembre 2017 19:11

Pecchia: "Ci stiamo affacciando alla Serie A con tanti giovani ma partite come questa sono inaccettabili.."

10 settembre 2017 17:40

Hellas Verona, i convocati di Pecchia: mancherà l'ex Cerci, c'è Pazzini davanti

09 settembre 2017 15:33

Verso il Verona: Pecchia conferma Pazzini e ritrova Caceres in difesa, tutte le scelte in vista della Fiorentina

09 settembre 2017 11:33

Pecchia: "Fiorentina diversa ma comunque forte, noi stiamo crescendo. Pazzini? Potrebbe giocare ma..."

08 settembre 2017 13:36

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