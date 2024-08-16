Pecchia: "Per noi momento delicato tra infortuni e squalifiche. La Fiorentina ha tanta qualità"

L'allenatore del Parma Pecchia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima giornata di Serie A contro la Fiorentina

L'allenatore del Parma Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Fiorentina di Palladino. La sfida andrà in scena al Tardini di Parma sabato 17 agosto alle 18:30 e aprirà la stagione di Serie A 2024/2025. Queste le parole del tecnico dei gialloblu:

Sulla salute della squadra: "E' un momento strano per noi, una circostanza eccezionale, che non avevamo mai vissuto in un anno e mezzo. E' un momento particolare tra infortuni e squalifiche. Chiedo a tutte le componenti, al nostro pubblico, di avere un appoggio incondizionato e duraturo nel tempo. Ci servirà durante tutta la gara, a prescindere dal risultato. I nuovi arrivati devono avere tempo, Cancellieri e Almqvist sono arrivati ma devo fare le giuste considerazioni senza correre troppi rischi".

Sulla Fiorentina: "Parlare di precarietà della Fiorentina e solidità del Parma mi sembra eccessivo. Dovremmo invertire le cose. Avremo di fronte una squadra che ha cambiato allenatore, con uno stile diverso, ma con una struttura e una squadra da Europa. Il confronto è bello e stimolante. Vorranno giocare, senz'altro. Vogliono avere il pallino del gioco e sviluppare le loro idee. Dobbiamo tenere conto delle loro caratteristiche, Kean ha esordito con me da giovanissimo. Ha velocità e forza con i trequartisti. Hanno qualità ma non cambierà il nostro modo di essere, con determinazione e coraggio".

Sulle sensazioni alla vigilia: "C'è un bel clima e una bella voglia, voglia di confrontarsi e giocare le partite. Domani si vedrà".

Sul campionato che si aspetta: "Lo vedremo un po' tutti a partire da domani. Pensando alla A degli ultimi anni, con due fasce abbastanza marcate, le prime 7/8 a lottare per l'Europa e poi l'altro gruppo abbastanza variegato. Sarà un campionato diviso in due pezzi. Noi dove ci inseriamo? In un contesto diverso da quello che abbiamo vissuto, molto più esaltante per i miei giovani. Vogliamo giocarci le nostre partite, tenendo fede al nostro modo di essere".

SPALLETTI AL VIOLA PARK

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