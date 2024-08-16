Spalletti ieri al Viola Park: Kean, Colpani e Kayode gli osservati speciali per il tecnico della nazionale

Il CT della Nazionale Italiana Spalletti è passato al Viola Park per osservare l'allenamento della Fiorentina e visionale alcuni giocatori

Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, ieri si è recato al Viola Park per seguire l'allenamento della Fiorentina. L'allenatore toscano si è intrattenuto a parlare con Raffaele Palladino e il direttore tecnico Roberto Goretti, che hanno lavorato anche a Ferragosto, visto che il 17 i viola debutteranno a Parma. Presente anche Daniele Galloppa, tecnico della Primavera gigliata.

Sono tanti i calciatori della Fiorentina da visionare per Spalletti: in attacco c'è Moise Kean, che vuole rilanciarsi e spera in una stagione positiva, Andrea Colpani è il rifinitore, senza contare il veterano Cristiano Biraghi. Da valutare anche le situazioni di Michael Kayode e Fabiano Parisi. Lo scrive TMW.

VISITE MEDICHE PER GUDMUNDSSON

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