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Gudmundsson da Fanfani per le visite mediche: "Sono molto contento di essere qui". Il video

Albert Gudmundsson è arrivato in città per sostenere le visite mediche con la Fiorentina e firmare il suo contratto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2024 11:14
Gudmundsson da Fanfani per le visite mediche: "Sono molto contento di essere qui". Il video -
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Alber Gudmundsson è arrivato alle 11 da Fanfani per le visite mediche con la Fiorentina. Il calciatore è arrivato in città questa mattina ed ha iniziato l'iter per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore viola. Accolto da tanti tifosi e media, ha rilasciato anche una breve dichiarazione: "Sono molto contento di essere qui, forza viola", ecco l'arrivo dell'islandese

LA FIORENTINA ADESSO CERCA DI PRENDERE MCKENNIE?

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