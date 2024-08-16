Gudmundsson da Fanfani per le visite mediche: "Sono molto contento di essere qui". Il video

Albert Gudmundsson è arrivato in città per sostenere le visite mediche con la Fiorentina e firmare il suo contratto

Alber Gudmundsson è arrivato alle 11 da Fanfani per le visite mediche con la Fiorentina. Il calciatore è arrivato in città questa mattina ed ha iniziato l'iter per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore viola. Accolto da tanti tifosi e media, ha rilasciato anche una breve dichiarazione: "Sono molto contento di essere qui, forza viola", ecco l'arrivo dell'islandese

LA FIORENTINA ADESSO CERCA DI PRENDERE MCKENNIE?

https://www.labaroviola.com/tmw-fiorentina-pronta-allassalto-per-mckennie-la-pista-con-la-juve-si-puo-riaprire-a-breve/264278/