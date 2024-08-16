TMW: "Fiorentina pronta all'assalto per McKennie, la pista con la Juve si può riaprire a breve"

La Fiorentina improvvisamente si è riattivata sul mercato

La Fiorentina si è improvvisamente riattivata sul mercato e sta pensando di mettere a segno un doppio colpo nelle prossime ore. Dopo aver incassato il "sì" del Genoa a concludere il trasferimento dell'islandese classe '97, diretto verso il capoluogo toscano, adesso la dirigenza della Viola sta pensando di riaprire un dossier specifico. La Fiorentina ora può andare all'assalto anche di West McKennie: il centrocampista statunitense era finito nel mirino del club gigliato e la pista con la Juventus si può riaprire già nelle prossime ore. Le parti ne riparleranno a breve. Lo scrive TMW.