Verso il Verona: Pecchia conferma Pazzini e ritrova Caceres in difesa, tutte le scelte in vista della Fiorentina

Oltre a Giampaolo Pazzini anche un altro ex viola, cioè Romulo, sarà in campo nella sfida del "Bentegodi

La Fiorentina, dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, tornerà in campo domani, alle ore 15, sul campo dell'Hellas Verona. La squadra di Pioli, infatti, farà visita ai gialloblù che, agli ordini di Fabio Pecchia, si preparano ad affrontare il terzo impegno della stagione.

Fra i pali, stando alle indiscrezioni, dovrebbe nuovamente essere confermato Nicolas mentre davanti a lui, nella linea a quattro, potrebbero trovare posto (da destra a sinistra) Ferrari, Heurtaux, Caceres e Souprayen. A centrocampo spazio a Buchel, in cabina di regia, a Bessa ed all'ex Romulo nel ruolo di mezze ali. Il tridente offensivo sarà invece composto da un altro ex di lusso, ossia Giampaolo Pazzini, affiancato da Fares e Verde.

Gianmarco Biagioni