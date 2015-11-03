Labaro Viola

Notizie Pazzini Fiorentina

Pazzini: "Partire con grandi obiettivi e ridimensionarsi può portare al fallimento, lo sa la nazionale"

26 marzo 2026 10:37

Pazzini: "Inter consapevole dell'importanza del match: la Fiorentina è in crescita, è un avversario ostico"

22 marzo 2026 18:16

Pazzini: "Il passaggio alla Fiorentina è stato grande, in una piazza che pretende ed è ambiziosa"

06 gennaio 2026 17:43

Pazzini: "Dzeko sta aiutando un gruppo di ragazzi più giovani e in difficoltà. Vuole cambiare le cose"

02 dicembre 2025 18:09

Pazzini risponde a Viti: "Sei forte, non ti servono i miei consigli. Farai una grande stagione con la viola"

23 luglio 2025 20:12

Pazzini: "Un paio di tacchetti della scarpa d'oro di Toni sono miei, con tutti i gol che gli ho fatto fare"

03 luglio 2025 12:42

Pazzini: "La Fiorentina ha bisogno di un allenatore importante. A Kean dico di restare a Firenze"

05 giugno 2025 18:23

Pazzini: "Kean? Il segreto è dare fiducia alle punte. Bravo Palladino a metterlo nelle condizioni per rendere"

29 novembre 2024 17:30

Pazzini si racconta: "Salto grande dall'Atalanta alla Fiorentina, Toni impressionante da vicino"

24 ottobre 2024 13:23

Pazzini svela: "Amrabat voleva calciare un rigore al mio posto, gli dissi: 'Lascia stare'"

11 ottobre 2024 22:52

Pazzini: "Fiorentina ottima squadra. Kean può ancora migliorare, Gudmundsson ha la giusta cattiveria"

09 ottobre 2024 15:58

Pazzini: "Grazie a Italiano Fiorentina di nuovo protagonista, domani faccio il tifo per loro"

28 maggio 2024 21:38

L'intercettazione: "Non potevamo dare il rigore alla Fiorentina contro il Milan, ma era fallo su Pazzini"

17 aprile 2023 14:54

Pazzini ricorda i cross di Pasqual: "Una manna per noi attaccanti. Gran giocatore"

02 aprile 2023 17:15

Pazzini si accoda a Mancini: "Retegui? Paragone con Batistuta impegnativo, ma ci sta. Sono simili fisicamente"

25 marzo 2023 16:40

Pazzini: "Vlahovic ha movenze da giocatore vero, può fare grandi cose"

17 marzo 2021 17:47

Pazzini: "Vlahovic? Un po' mi somiglia, resti umile. Ribery è come Ibrahimovic. Amrabat..."

04 febbraio 2021 10:49

CorFio, da Montolivo a Pazzini passando per il Pek: sono sei gli ex viola che studiano da allenatore

04 dicembre 2020 09:20

Pazzini: "Alla Fiorentina non ero maturo. Commisso? Meglio i Della Valle"

29 novembre 2020 10:59

Corriere di Verona, Pazzini dice addio al calcio giocato, manca solo l'ufficialità. Si ferma a 199 gol

19 novembre 2020 11:43

CorFio, Dainelli studia per diventare direttore sportivo insieme a Pazzini. Con loro altri due ex Fiorentina

17 novembre 2020 08:38

Prandelli torna alla difesa a quattro. Vlahovic alla Pazzini e Cutrone via a gennaio. Dentro un bomber esperto?

11 novembre 2020 19:42

Cacia: "Sempre nel posto giusto al momento sbagliato. Alla Fiorentina c'era Mutu, Osvaldo, Pazzini,..."

18 aprile 2020 13:51

Pazzini: "Mutu segnava sempre, mi faceva pochi assist". Poi ricorda un aneddoto con Prandelli...

15 aprile 2020 18:11

Verona-Tabor Sezana 5-1, doppio Di Carmine si candida nella sfida dell'ex. Il racconto

17 novembre 2019 12:51

Dainelli: "Sono a casa mia. Imparo ogni giorno da dirigenti esperti. Il mio gol alla Juve.."

12 settembre 2019 00:59

Pazzini: "Luca Toni è un amico vero, ma non mi vedo profilico come lui in età avanzata…"

14 aprile 2019 12:40

Flop Simeone, senza gol nei primi 30' contro il Sassuolo, sarà il peggior bomber di sempre

07 dicembre 2018 18:29

A ROMA COME A MILANO, IL SOLITO PROBLEMA VIOLA. SIMEONE FLOP, COME PAZZINI...

07 ottobre 2018 21:16

Quando Pazzini a Roma confidò: "Vieri non è piu forte di me e in giro non ce ne sono molti.."

06 ottobre 2018 13:53

Monti: "Rimpiango Ilicic ma non Babacar, per sostituirlo avrei ripreso Pazzini"

13 febbraio 2018 12:46

In Spagna è già Pazzini-mania e il Levante inventa il kit per esultare come lui

06 febbraio 2018 13:02

Dal mondo: Salah incanta ad Anfield e Pazzini esordisce col botto. Sanchez invece...

04 febbraio 2018 20:00

Pazzini: finito fuori rosa col Verona, tornerebbe a Firenze di corsa. E Corvino osserva...

27 gennaio 2018 10:05

Hellas Verona, i convocati di Pecchia: mancherà l'ex Cerci, c'è Pazzini davanti

09 settembre 2017 15:33

Verso il Verona: Pecchia conferma Pazzini e ritrova Caceres in difesa, tutte le scelte in vista della Fiorentina

09 settembre 2017 11:33

Pazzini e il suo feeling con la Fiesole. Adesso è arrabbiato e ha fame di gol con il suo Verona

07 settembre 2017 11:16

Come Vieri con Pazzini. Cosi la Fiorentina prende Thereau, firmerà un contratto di due anni

31 agosto 2017 11:07

DIECI ANNI DOPO A FIRENZE LA STORIA SI RIPETE?

21 aprile 2017 20:06

Pazzini: "Firenze chiede tanto. Prandelli non dice le cose in faccia. Toni mi rivelò un segreto..."

28 gennaio 2017 11:11

Archivio

Esplora l'archivio di Pazzini

Sett. 13 Sett. 12 Sett. 2
Sett. 49 Sett. 30 Sett. 27 Sett. 23
Sett. 48 Sett. 43 Sett. 41 Sett. 22
Sett. 16 Sett. 13 Sett. 12
Sett. 11 Sett. 5
Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 16
Sett. 46 Sett. 37 Sett. 15
Sett. 49 Sett. 40 Sett. 7 Sett. 6 Sett. 5 Sett. 4
Sett. 36 Sett. 35 Sett. 16 Sett. 4