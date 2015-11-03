Notizie Pazzini Fiorentina

Pazzini: "Partire con grandi obiettivi e ridimensionarsi può portare al fallimento, lo sa la nazionale"
26 marzo 2026 10:37
Pazzini: "Inter consapevole dell'importanza del match: la Fiorentina è in crescita, è un avversario ostico"
22 marzo 2026 18:16
Pazzini: "Il passaggio alla Fiorentina è stato grande, in una piazza che pretende ed è ambiziosa"
06 gennaio 2026 17:43
Pazzini: "Dzeko sta aiutando un gruppo di ragazzi più giovani e in difficoltà. Vuole cambiare le cose"
02 dicembre 2025 18:09
Pazzini risponde a Viti: "Sei forte, non ti servono i miei consigli. Farai una grande stagione con la viola"
23 luglio 2025 20:12
Pazzini: "Un paio di tacchetti della scarpa d'oro di Toni sono miei, con tutti i gol che gli ho fatto fare"
03 luglio 2025 12:42
Pazzini: "La Fiorentina ha bisogno di un allenatore importante. A Kean dico di restare a Firenze"
05 giugno 2025 18:23
Pazzini: "Kean? Il segreto è dare fiducia alle punte. Bravo Palladino a metterlo nelle condizioni per rendere"
29 novembre 2024 17:30
Pazzini si racconta: "Salto grande dall'Atalanta alla Fiorentina, Toni impressionante da vicino"
24 ottobre 2024 13:23
Pazzini svela: "Amrabat voleva calciare un rigore al mio posto, gli dissi: 'Lascia stare'"
11 ottobre 2024 22:52
Pazzini: "Fiorentina ottima squadra. Kean può ancora migliorare, Gudmundsson ha la giusta cattiveria"
09 ottobre 2024 15:58
Pazzini: "Grazie a Italiano Fiorentina di nuovo protagonista, domani faccio il tifo per loro"
28 maggio 2024 21:38
L'intercettazione: "Non potevamo dare il rigore alla Fiorentina contro il Milan, ma era fallo su Pazzini"
17 aprile 2023 14:54
Pazzini ricorda i cross di Pasqual: "Una manna per noi attaccanti. Gran giocatore"
02 aprile 2023 17:15
Pazzini si accoda a Mancini: "Retegui? Paragone con Batistuta impegnativo, ma ci sta. Sono simili fisicamente"
25 marzo 2023 16:40
Pazzini: "Vlahovic ha movenze da giocatore vero, può fare grandi cose"
17 marzo 2021 17:47
Pazzini: "Vlahovic? Un po' mi somiglia, resti umile. Ribery è come Ibrahimovic. Amrabat..."
04 febbraio 2021 10:49
CorFio, da Montolivo a Pazzini passando per il Pek: sono sei gli ex viola che studiano da allenatore
04 dicembre 2020 09:20
Pazzini: "Alla Fiorentina non ero maturo. Commisso? Meglio i Della Valle"
29 novembre 2020 10:59
Corriere di Verona, Pazzini dice addio al calcio giocato, manca solo l'ufficialità. Si ferma a 199 gol
19 novembre 2020 11:43
CorFio, Dainelli studia per diventare direttore sportivo insieme a Pazzini. Con loro altri due ex Fiorentina
17 novembre 2020 08:38
Prandelli torna alla difesa a quattro. Vlahovic alla Pazzini e Cutrone via a gennaio. Dentro un bomber esperto?
11 novembre 2020 19:42
Cacia: "Sempre nel posto giusto al momento sbagliato. Alla Fiorentina c'era Mutu, Osvaldo, Pazzini,..."
18 aprile 2020 13:51
Pazzini: "Mutu segnava sempre, mi faceva pochi assist". Poi ricorda un aneddoto con Prandelli...
15 aprile 2020 18:11
Verona-Tabor Sezana 5-1, doppio Di Carmine si candida nella sfida dell'ex. Il racconto
17 novembre 2019 12:51
Dainelli: "Sono a casa mia. Imparo ogni giorno da dirigenti esperti. Il mio gol alla Juve.."
12 settembre 2019 00:59
Pazzini: "Luca Toni è un amico vero, ma non mi vedo profilico come lui in età avanzata…"
14 aprile 2019 12:40
Flop Simeone, senza gol nei primi 30' contro il Sassuolo, sarà il peggior bomber di sempre
07 dicembre 2018 18:29
A ROMA COME A MILANO, IL SOLITO PROBLEMA VIOLA. SIMEONE FLOP, COME PAZZINI...
07 ottobre 2018 21:16
Quando Pazzini a Roma confidò: "Vieri non è piu forte di me e in giro non ce ne sono molti.."
06 ottobre 2018 13:53
Monti: "Rimpiango Ilicic ma non Babacar, per sostituirlo avrei ripreso Pazzini"
13 febbraio 2018 12:46
In Spagna è già Pazzini-mania e il Levante inventa il kit per esultare come lui
06 febbraio 2018 13:02
Dal mondo: Salah incanta ad Anfield e Pazzini esordisce col botto. Sanchez invece...
04 febbraio 2018 20:00
Pazzini: finito fuori rosa col Verona, tornerebbe a Firenze di corsa. E Corvino osserva...
27 gennaio 2018 10:05
Hellas Verona, i convocati di Pecchia: mancherà l'ex Cerci, c'è Pazzini davanti
09 settembre 2017 15:33
Verso il Verona: Pecchia conferma Pazzini e ritrova Caceres in difesa, tutte le scelte in vista della Fiorentina
09 settembre 2017 11:33
Pazzini e il suo feeling con la Fiesole. Adesso è arrabbiato e ha fame di gol con il suo Verona
07 settembre 2017 11:16
Come Vieri con Pazzini. Cosi la Fiorentina prende Thereau, firmerà un contratto di due anni
31 agosto 2017 11:07
DIECI ANNI DOPO A FIRENZE LA STORIA SI RIPETE?
21 aprile 2017 20:06
Pazzini: "Firenze chiede tanto. Prandelli non dice le cose in faccia. Toni mi rivelò un segreto..."
28 gennaio 2017 11:11
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