Pazzini: "Fiorentina ottima squadra. Kean può ancora migliorare, Gudmundsson ha la giusta cattiveria"

L'ex attaccante viola ha così commentato le ultime prestazioni della Fiorentina, soffermandosi anche sulla vittoria contro il MIlan

L'ex attaccante della Fiorentina, Giampaolo Pazzini, è stato intervistato a margine della Padel Pro Am Cup, che si è svolta a Viareggio. Ai microfoni di TMW, ha rilasciato questo commento sulla Fiorentina dopo la vittoria al Franchi contro il Milan:

"Se la gara contro il Milan ha dato la svolta? Penso di sì, a volte queste vittorie contro le grandi squadre possono aiutare anche a livello mentale. Si può giocare con serenità e fiducia. La Fiorentina ha trovato difficoltà ma penso sia tutto dovuto al lavoro nuovo che si sta facendo. La Fiorentina è un'ottima squadra.

Kean? Aveva bisogno di continuità e fiducia, per un attaccante è fondamentale. Può migliorare ancora tanto ma ha mezzi fisici importanti e di vede. Se mi aspettavo un Gudmundsson così decisivo? Gioca tra le linee, è svelto e rapido, e ha una giusta cattiveria quando va a concludere. Mi aspetto che possa proseguire, ha le qualità per poterlo fare".

Totti ha rimpianti: “Bove poteva fare bene alla Roma, spero che possa tornare. Dispiace della cessione”

https://www.labaroviola.com/totti-ha-rimpianti-bove-poteva-fare-bene-alla-roma-spero-che-possa-tornare-dispiace-della-cessione/271691/