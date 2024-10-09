Totti ha rimpianti: "Bove poteva fare bene alla Roma, spero che possa tornare. Dispiace della cessione"

Francesco Totti ha parlato di Edoardo Bove, nato e cresciuto nella Roma ma scaricato in estate e preso dalla Fiorentina

Presente alla Padel Pro Am Cup a Viareggio, Francesco Totti ha parlato in esclusiva a TMW, toccando vari argomenti, a cominciare dall'evento e dalla serata trascorsa tra i campioni del mondo del 2006. Queste le sue parole:

"È stata una bella cena, eravamo tutti contenti e a disposizione, ritrovarsi dopo tanto tempo fa sempre piacere. La squadra era una delle più forti in circolazione ma quello che ci ha fatto diventare grandi era il gruppo, remavamo tutto dalla stessa parte".

Sono passati 18 anni da quel momento, sembra un secolo vedendo l'Italia di adesso. La brutta figura all'Europeo potrebbe essere stato un insegnamento?

"Ieri quando eravamo a cena abbiamo detto 'cavolo, già 20 anni sono passati', ci prende un po' male ma rivivendo tutto resta una soddisfazione incredibile. Credo che l'Italia di oggi possa fare grandi cose, visto che ha un grande allenatore e grandi giovani promettenti".

Contento per Pisilli?

"Stiamo parlando di un grande giovane promettente e sono contento che la Roma abbia trovato un grande talento. Un grande giocatore e un ragazzo educato con i piedi per terra".

Anche Bove è un giovane di talento, che sta facendo bene alla Fiorentina.

"Un giocatore che poteva fare bene alla Roma, dispiace che sia stato ceduto, anche se è in prestito con diritto di riscatto. Spero che un giorno possa tornare alla Roma, anche perché è un giovane del vivaio".

De Rossi ha superato lo shock per l'esonero?

"Nessuno conosce meglio di me Daniele? È dispiaciuto per come è andata, per i tempi e per i modi. Nel calcio succedono queste cose e dalle cose negative si può ripartire".

Napoli primo in classifica. Con Conte in panchina non c'è da sorprendersi?

"No, assolutamente. È un grande allenatore e ha una grande squadra. Napoli, Juventus e Inter sono le favorite per lo scudetto".

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