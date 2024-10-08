De Gea corona il sogno del ragazzo malato di leucemia: "Voglio vederti presto al campo"

Con un messaggio di solidarietà ed incoraggiamento lo spagnolo ha voluto dimostrare il suo sostegno al piccolo Martino, suo grande tifoso

La catena di solidarietà messa in piedi da social e passaparola ha funzionato. Abbiamo partecipato con piacere alla realizzazione di un piccolo sogno per lo sfortunato portiere dell'under 17 della Sales, storica squadra di calcio del centro di Firenze.

A Martino, 16 anni, è stata infatti diagnosticata pochi giorni orsono una forma di leucemia e per trovare un pò di forza in questo momento difficile è stato richiesto al portiere della Fiorentina David De Gea di confezionare un videomessaggio d'incoraggiamento. L'idolo di Martino non si è fatto attendere ed ha postato queste parole:

"Ciao Martino, sono David, ho saputo che non stai bene ma sono sicuro che tutto andrà per il meglio. Voglio vederti al più presto al campo. Forza Martino. Forza!"





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Bucciantini: “La Fiorentina ci ha emozionato per la prima volta. De Gea ha fatto una partita leggendaria”

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