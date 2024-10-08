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De Gea corona il sogno del ragazzo malato di leucemia: "Voglio vederti presto al campo"

Con un messaggio di solidarietà ed incoraggiamento lo spagnolo ha voluto dimostrare il suo sostegno al piccolo Martino, suo grande tifoso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2024 22:35
De Gea corona il sogno del ragazzo malato di leucemia: "Voglio vederti presto al campo" -
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David De Gea
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La catena di solidarietà messa in piedi da social e passaparola ha funzionato. Abbiamo partecipato con piacere alla realizzazione di un piccolo sogno per lo sfortunato portiere dell'under 17 della Sales, storica squadra di calcio del centro di Firenze.

A Martino, 16 anni, è stata infatti diagnosticata pochi giorni orsono una forma di leucemia e per trovare un pò di forza in questo momento difficile è stato richiesto al portiere della Fiorentina David De Gea di confezionare un videomessaggio d'incoraggiamento. L'idolo di Martino non si è fatto attendere ed ha postato queste parole:

"Ciao Martino, sono David, ho saputo che non stai bene ma sono sicuro che tutto andrà per il meglio. Voglio vederti al più presto al campo. Forza Martino. Forza!"

 


 

Bucciantini: “La Fiorentina ci ha emozionato per la prima volta. De Gea ha fatto una partita leggendaria”

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