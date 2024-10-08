Bucciantini: "La Fiorentina ci ha emozionato per la prima volta. De Gea ha fatto una partita leggendaria"

De Gea ha fatto una partita mitica, leggendaria. Quella su Chukuweze è una parata eccezionale, oltre ai due rigori parati

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

"Sono state fatte scelte importanti, anche solo due come il capitano e vice capitano che erano Biraghi e Quarta, ma Palladino per cambiare ha dovuto fare delle scelte. Contro il Milan mi è piaciuto il coraggio nella metà campo avversaria e Kean che sta veramente trascinando tutta la squadra. I migliori sono stati i nuovi, quelli che hai preso ed investito per avere maggiore qualità che deve essere decisiva: De Gea, Gudmundsson, Adli, Kean...Per la prima volta la Fiorentina ci ha emozionato e non vogliamo più smettere di emozionarci.

Questione rigori? Si tratta di un momento con carica grossa. C'è stato quella situazione con la Lazio tra Gudmundsson e Kean e quindi sembra ci sia stato un tacito accordo tra i due. Quello che è successo nel Milan è molto peggio. Non tira chi se la sente, ci sono i rigoristi da sempre."

LA FIORENTINA TORNA AD ALLENARSI DOPO LA VITTORIA CONTRO IL MILAN

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