Palladino ha concesso 4 giorni di riposo dopo il Milan? No, Fiorentina già in campo oggi al Viola Park

La Fiorentina è tornata in campo oggi al Viola Park dopo la vittoria di domenica contro il Milan. Nonostante la sosta per le nazionali, mister Raffaele Palladino ha lavorato fin da subito con i giocat...

La Fiorentina è tornata in campo oggi al Viola Park dopo la vittoria di domenica contro il Milan. Nonostante la sosta per le nazionali, mister Raffaele Palladino ha lavorato fin da subito con i giocatori rimasti a Firenze in vista della ripresa del campionato, che per i Viola sarà domenica 20 ottobre nella trasferta di Lecce. Nelle scorse ore non è passato inosservato il video pubblicato sui social dove Dodò fa vedere una lavagna presente nello spogliatoio che mostra il patto stipulato tra la squadra e Palladino riguardo ai punti da ottenere nelle partite che andavano dalla sosta per le nazionali di settembre a quella attuale di ottobre. I 7 punti conquistati dalla Fiorentina nelle ultime 4 partite, secondo il patto, sarebbero valsi 4 giorni di riposo e da qui è nata, già nella serata di ieri, qualche polemica tra i tifosi Viola ma la seduta di allenamento di oggi chiude definitivamente la questione: la Fiorentina è già tornata a lavoro e non c'è stato il riposo fino a venerdì.

FABIO CARESSA ANALIZZA LA PRESTAZIONE DELLA FIORENTINA CONTRO IL MILAN

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