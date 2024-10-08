Caressa elogia la Fiorentina: "Calcio spumeggiante, miglior partita in stagione. Adli tecnica assurda"

Il giornalista di Sky Sport Caressa ha parlato di Fiorentina nella sua top 11 di giornata, soffermandosi su De Gea, Adli ma anche Kean

Come ogni settimana, Fabio Caressa ha pubblicato sul proprio canale YouTube la sua top 11 di giornata, in cui sono presenti ben due giocatori della Fiorentina, ovvero De Gea e Adli. Il giornalista di Sky Sport ha dunque dedicato alcune parole alla vittoria dei viola contro il Milan, soffermandosi, appunto, sulle prestazioni di questi due giocatori. Queste le sue parole:

Su De Gea: "De Gea ha parato due rigori e ha compiuto anche un paio di parate importanti. In carriera non è sempre stato esente da errori, anzi. Ha commesso errori, ma dà un respiro internazionale alla Fiorentina. Col Milan ha parato benissimo, ha giocato come sa giocare.

Sulla Fiorentina: "La Fiorentina ha fatto la propria migliore partita del campionato, mettendo in pratica quello che vuole Palladino e proponendo un calcio divertente e spumeggiante. Ha comprato giocatori come Gudmundsson che potrebbero fare la differenza.

Su Kean: "Kean mi è piaciuto un sacco nonostante il rigore sbagliato e quello procurato, ha trascinato la squadra, sta giocando con tanta intensità adesso. In carriera non ha mai avuto questa continuità, alla Fiorentina sente la responsabilità e per questo potrà fare un campionato importante."

Su Adli: "Adli ha fatto un'ottima partita, adesso senza Mandragora potrà giocare con continuità, che è ciò di cui ha bisogno. A volte magari gli manca un po' di rabbia agonista, ma ha una tecnica assurda, ha fato un gol pazzesco, bellissimo. Sa giocare bene a calcio. La Fiorentina ha fatto una partita davvero importante che può esaltare i tifosi."

LE PAROLE DI BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-pensare-che-de-gea-fosse-finito-era-unidiozia-sottil-andava-venduto-in-estate/271502/#