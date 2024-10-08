Bucchioni: "Pensare che De Gea fosse finito era un'idiozia. Sottil andava venduto in estate"

Il giornalista Bucchioni ha ampiamente parlato della situazione in casa Fiorentina dopo la vittoria contro il Milan

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, esprimendo il suo parere su alcuni temi del momento in casa viola. Ecco le sue parole:

La gente criticava De Gea quando è arrivato, io dico: ma almeno aspettate di vederlo giocare. Si poteva pensare che fosse finito, ci mancherebbe, ma diamogli tempo. E infatti, ha fatto una partita mostruosa, quasi epica.

Palladino ha avuto la bravura di cambiare, ma non si può dimenticare che ha fatto degli errori fin qui. Deve farsi esperienza, è venuto alla Fiorentina catapultato in una realtà più complicata, ma se i dirigenti l'hanno preso ci sarà un motivo. Adli è un giocatore di qualità superiore, quando dicevo di farlo giocare era perché conoscevo le sue qualità. L’allenatore doveva inserirsi in un gruppo, capire la situazione, piano piano l’ha fatto, vista anche la situazione che cominciava a farsi critica, senza risultati. La squadra non girava, ma vi ricordate i primi 30 minuti con Parma? Una roba imbarazzante. Adesso, per una vittoria col Milan non si può pensare che i problemi siano risolti e che sia tutto a posto, sarebbe un’idiozia. Così come era un’idiozia pensare che De Gea fosse finito.

Io questa volta dico bravo all’allenatore, perché ha battuto Fonseca, non solo il Milan. Ha studiato bene la partita, lo fa sempre, tatticamente è stato perfetto e ha annullato il Milan, bloccandogli spazi e linee di passaggio. Fonseca non ha trovato contromisure, è stato annichilito dall’ottimo lavoro di Palladino.

A centrocampo siamo meglio dell’anno scorso, basta pensare a chi avevamo prima. Se giochi a 3 sei un po’ corto, ma puoi sempre adattare qualcuno. Colpani è un trequartista, come Gudmundsson. A Monza era determinante, ma qui a Firenze sta facendo un grosso lavoro in fase di copertura, si sacrifica, a Monza non lo faceva praticamente mai, quindi ci sta che incida meno davanti.

Ci sono le categorie nei vari ruoli, Terracciano lo sa. De Gea ha fatto il titolare allo United, ha vinto tanto, è normale che venga a fare il titolare. Ricordiamoci che Terracciano era stato preso per fare il secondo di Dragowski, qui si è superato e ha fatto tanto.

Quando giochi compatto, vicino, è più facile giocare. Ora è nata una squadra con un’idea di gioco che domenica andava fatto per vincere. Da qui in poi dovrà crescere, trarre convinzioni e continuare a lavorare su principi che sono questi ma adattarsi anche in base all’avversario che hai di fronte. C’era fluidità di manovra, nel gioco.

Alla chiusura del mercato c’erano troppi giocatori in rosa. Ci sono giocatori che sono casi da risolvere: Beltran, pagato 25 milioni, va recuperato, e deve essere bravo l’allenatore. Se non ci riesce, va dato in prestito. Sottil andava ceduto, quanto giocherà con Gudmundsson? Lui è un giocatore che si intristisce se non gioca, non trova continuità. Queste situazioni vanno risolte con la società.

Siamo più forti dell'anno scorso. Italiano ha avuto la rosa a metà, non ha mai avuto Dodo l'anno scorso, non c’era De Gea, non c’era Kean, un attaccante che fa gol. Arthur ha fatto mezza stagione praticamente, insomma, la squadra quest’anno c’è, non voglio più parlare di Italiano.

Pongracic va recuperato anche solo per il prezzo che hai tirato fuori. Spero possa diventare il leader della difesa, ha sbagliato parecchio e poi si è fatto male. Adesso abbiamo un assetto che funziona, quindi non andrà forzato il suo rientro.

L'ambizione è migliorare il risultato dello scorso anno. Mi pare che l'abbia detto anche Commisso, e che sia evidente che la squadra c'è, è più forte. Perché criticavo Palladino? Perché ci si aspettava di più vista la rosa. Speriamo di svoltare adesso.

Berardi andrà al Milan, quindi è inutile parlare di un suo possibile arrivo alla Fiorentina. Mi dicono che giocherà lì, io non lo boccerei in viola, ma mi sembra inutile parlare di un giocatore che è già promesso a un'altra squadra.

LA SENTENZA DEL GIUDICE

https://www.labaroviola.com/il-giudice-sportivo-non-risparmia-palladino-1-giornata-di-squalifica-e-multa-di-5-mila-euro/271504/