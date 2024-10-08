Il giudice sportivo non risparmia Palladino: 1 giornata di squalifica e multa di 5 mila euro

L'allenatore della Fiorentina Palladino è stato squalificato per una giornata e dovrà pagare una multa. Multata anche la società per fumogeni

Il giudice sportivo ha preso le sue decisioni dopo la settima giornata di Serie A, non risparmiando Palladino, che si è visto sventolare il cartellino rosso da Pairetto sul finale del match vinto contro il Milan. L'allenatore della Fiorentina dovrà saltare la trasferta di Lecce e dovrà pagare una multa di 5 mila euro per aver criticato in modo irrispettoso gli ufficiali di gara.

Due giornate, invece, a Theo Hernandez, l'altro cartellino rosso del big match. Il capitano del Milan nella trasferta di Firenze è stato espulso a partita finita per aver rivolto critiche gravi al direttore di gara. Queste le sentenze del giudice sportivo:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

PALLADINO Raffaele (Fiorentina): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa con atteggiamento veemente e scomposto.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara.

Per concludere, arriva una multa anche per la società Fiorentina, a causa dei fumogeni dei propri sostenitori:

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

MANDRAGORA LAVORA PER RECUPERARE

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