Mandragora già al lavoro per rientrare, a pochi giorni dall'operazione ha iniziato la riabilitazione
Tramite il proprio profilo Instagram la Fiorentina ha mostrato l'inizio del percorso di riabilitazione di Mandragora a pochi giorni dall'operazione subita al menisco del ginocchio. Nel video si vede i...
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2024 12:37
Tramite il proprio profilo Instagram la Fiorentina ha mostrato l'inizio del percorso di riabilitazione di Mandragora a pochi giorni dall'operazione subita al menisco del ginocchio. Nel video si vede il calciatore con il ginocchio ancora incerottato fare esercizi nelle magnifiche strutture del Viola Park. Mandragora dovrebbe rientrare tra poche settimane
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