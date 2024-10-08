Labaro Viola

Mandragora già al lavoro per rientrare, a pochi giorni dall'operazione ha iniziato la riabilitazione

Tramite il proprio profilo Instagram la Fiorentina ha mostrato l'inizio del percorso di riabilitazione di Mandragora a pochi giorni dall'operazione subita al menisco del ginocchio. Nel video si vede i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2024 12:37
Mandragora già al lavoro per rientrare, a pochi giorni dall'operazione ha iniziato la riabilitazione -
News
Acf Fiorentina
Mandragora
Condividi

Tramite il proprio profilo Instagram la Fiorentina ha mostrato l'inizio del percorso di riabilitazione di Mandragora a pochi giorni dall'operazione subita al menisco del ginocchio. Nel video si vede il calciatore con il ginocchio ancora incerottato fare esercizi nelle magnifiche strutture del Viola Park. Mandragora dovrebbe rientrare tra poche settimane

ADANI SU DE GEA

https://www.labaroviola.com/adani-de-gea-un-grande-12-rigori-parati-su-74-in-carriera-uno-ogni-sei-non-e-un-caso/271431/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok