Adani: "De Gea un grande, 12 rigori parati su 74 in carriera, uno ogni sei, non è un caso"

Il portiere spagnolo è stato esaltato nel corso della trasmissione ideata e condotta da Adani, Cassano e Ventola

Nel consueto "processo del lunedì" di Viva el Futbol non è mancato il commento alla gara del Franchi tra Fiorentina e Milan. In particolare Lele Adani ha sottolineato la partita strepitosa del portiere spagnolo David De Gea protagonista assoluto con due rigori parati a Theo Hernandez e Tammy Abraham:

"De Gea è un grande portiere, sono 12 rigori parati su 74, una media di uno parato ogni sei, con la caratteristica di indovinare prima l'angolo, non è un caso. Il duello psicologico con il tiratore l'ha dominato lui, sono due rigori parati non sbagliati, bisogna andarli a prendere ad una spanna dal palo"

L’ottimo avvio di stagione in maglia viola premia Gosens, convocato in nazionale

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