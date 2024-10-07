L'ottimo avvio di stagione in maglia viola premia Gosens, convocato in nazionale
L'esterno tedesco solo poco tempo fa aveva dichiarato di esser caduto in depressione per non esser stato convocato per EURO 2024
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2024 22:47
L'esterno tedesco della Fiorentina Robin Gosens è stato convocato dal CT della Germania Nagelsmann per le partite di Nations League contro Bosnia ed Olanda. L'ultima presenza con la maglia della nazionale è dell'ottobre 2023 contro il Messico.
La sentenza sul “caso Gudmundsson” sarà emessa giovedì, la Fiorentina è tranquilla
https://www.labaroviola.com/la-sentenza-sul-caso-gudmundsson-sara-emessa-giovedi-la-fiorentina-e-tranquilla/271422/