La sentenza sul "caso Gudmundsson" sarà emessa giovedì, la Fiorentina è tranquilla

Per il N.10 viola è iniziata la settimana che porta alla sentenza giudiziaria tanto attesa. Se condannato avrà un mese di tempo per il ricorso

Albert Gudmundsson spera di poter chiudere in questa settimana il fastidioso capitolo che lo vede accusato di "cattiva condotta sessuale" nella sua Islanda. L'udienza, dopo che il caso era stato chiuso in un primo momento e poi riaperto a causa di un ricorso, si è svolta nella sosta di settembre e la sentenza è prevista giovedì 10 ottobre.

ANCHE L'ORARIO - La sentenza sul caso dell'islandese, riporta Firenze Viola, dovrebbe essere emessa giovedì 10 ottobre, alle 12:45 locali, vale a dire le 14:45 italiane. Nel frattempo Gudmundsson ha impattato in maniera notevole sul mondo Fiorentina con tre gol in tre partite, tre in due in casa contro Lazio, doppietta su rigore, e Milan.

COSA SUCCEDE PER LA FIORENTINA - In caso di assoluzione, Gudmundsson potrà lasciarsi tutto alle spalle. Se invece fosse condannato, avrebbe un altro mese di tempo per presentare ricorso e in quel caso, secondo i tempi della giustizia di Reykjavik, si andrebbe a ridosso dell'estate del 2025. Dunque, in ogni caso, i viola non verrebbero danneggiati per la stagione 2024/25. Diverso il discorso per la nazionale islandese, che lo riaccoglierebbe subito solo in caso di assoluzione in questi giorni.

LE PAROLE DEL DS PRADE' - "La situazione di Gudmundsson? È stata un'operazione lunga anche per questo. Ma sappiamo che il calciatore rischia poco e nulla, noi comunque siamo tutelati in tutto. Tutto ruota attorno a quando esce la sentenza: se arriva entro il 15 giugno dell'anno prossimo, sapremo come muoverci anche col Genoa, avendo preso il giocatore in prestito. Chiaramente prima di comprarlo abbiamo valutato tutto, ci siamo tutelati al 100% e Gudmundsson è strasereno".

Lo riporta calciomercato.com

Tutti pazzi per De Gea, anche il suo amico ed ex compagno Mata: “Ma non eri un ‘portiere finito’?”

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