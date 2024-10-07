Tutti pazzi per De Gea, anche il suo amico ed ex compagno Mata: "Ma non eri un 'portiere finito'?"

La prestazione sensazionale di David De Gea nel match di ieri sera contro il Milan, ha acceso i riflettori del mondo del calcio sul nuovo portiere della Fiorentina. D'altronde De Gea non ha bisogno di...

La prestazione sensazionale di David De Gea nel match di ieri sera contro il Milan, ha acceso i riflettori del mondo del calcio sul nuovo portiere della Fiorentina. D'altronde De Gea non ha bisogno di presentazioni; per anni è stato uno dei migliori portieri in circolazione ma, dopo l'anno passato da svincolato in seguito all'addio al Manchester United, dopo ben 12 stagioni, il portiere spagnolo si portava dietro non pochi dubbi e pregiudizi tra gli addetti ai lavori. Dubbi che sono stati scacciati definitivamente ieri sera, con due rigori parati ed altrettante parate fondamentali per la vittoria della Fiorentina.

De Gea ha ricevuto complimenti un po' da tutti e tra questi c'è anche Juan Mata. Il centrocampista spagnolo classe 1988 adesso gioca in Australia, al Western Sidney, ma è stato per anni amico e compagno del portiere della Fiorentina sia quando giocavano allo United ma anche nella Nazionale spagnola. Mata ha postato una storia dove esalta il suo amico De Gea, con una frecciatina anche a chi lo definiva un 'portiere finito'.

LORENZO AMORUSO SI SOFFERMA SULLA PRESTAZIONE DI BOVE CONTRO IL MILAN

https://www.labaroviola.com/amoruso-bove-ha-inseguito-pure-le-zanzare-che-cerano-nello-stadio-mi-ha-ricordato-gattuso/271401/