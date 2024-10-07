Amoruso: "Bove ha inseguito pure le zanzare che c'erano nello stadio. Mi ha ricordato Gattuso"

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare la prestazione di ieri della Fiorentina nella vittoria contro il Milan. L'ex difensore si è soffermato in particolare anche sul...

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare la prestazione di ieri della Fiorentina nella vittoria contro il Milan. L'ex difensore si è soffermato in particolare anche sulla prova dei singoli come la partita di Edoardo Bove che è stato sicuramente uno dei migliori in campo contro i rossoneri. Queste le sue parole:

"Ma che partita ha fatto? Bove ha inseguito pure le zanzare che c'erano nello stadio ieri. So che fa quel lavoro oscuro, che non si vede, ma se la Nazionale italiana ha vinto il Mondiale nel 2006 è perchè c'era Gattuso e ieri me lo ha ricordato."

PALLADINO MOSTRA LA GIOIA PER LA VITTORIA CONTRO IL MILAN ANCHE SUI SOCIAL

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