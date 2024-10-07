Palladino festeggia sui social: "Una notte da Fiorentina. Complimenti ai miei ragazzi per la vittoria"
La Fiorentina ha impressionato tutti ieri contro il Milan e mister Raffaele Palladino ringrazia i suoi per la prestazione
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2024 18:34
Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha pubblicato pochi minuti fa sul proprio profilo Instagram un post per omaggiare la grande vittoria dei suoi uomini ieri sera contro il Milan. Queste le sue parole:
"Complimenti ai miei ragazzi per questa splendida vittoria. Una notte da Fiorentina."
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