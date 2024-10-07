Zoff elogia De Gea: "È stato incredibile. Non mi è mai capitato di parare due rigori in una partita"

Le parole di Dino Zoff ai microfoni di Radio Bruno che si è soffermato sulla prestazione maiuscola di ieri sera del portiere della Fiorentina, David De Gea. Ecco le sue dichiarazioni:“Ha fatto una gra...

Le parole di Dino Zoff ai microfoni di Radio Bruno che si è soffermato sulla prestazione maiuscola di ieri sera del portiere della Fiorentina, David De Gea. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ha fatto una grande prestazione; già parare un rigore è importante per un portiere, figuriamoci due: è stato incredibile. A me non è mai capitata una cosa del genere. De Gea ha fatto vedere che è tornato in campo bene dopo lo stop della scorsa stagione.

La partita? La Fiorentina mi è piaciuta, perché ha combattuto ed ha portato a casa la vittoria. Kean è un vero e proprio lottatore, vedo bene lui ma anche Palladino, che dopo l'esperienza ottima a Monza credo si possa ripetere a Firenze”.

DE GEA E' L'EROE DELLA VITTORIA CONTRO IL MILAN

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