De Gea da sogno: in una sola gara eguaglia la metà dei rigori parati in 8 anni al Manchester United

Che serata per De Gea: para due rigori contro il Milan e raggiunge metà dei rigori parati in 8 anni con i Red Devils

La partita al Franchi è stata a dir poco pazzesca, con la Fiorentina che ha conquistato la vittoria contro il Milan di Paulo Fonseca in un match ricco di episodi, tra cui ben 3 calci di rigore. Uno dei protagonisti assoluti della serata è stato David De Gea, che è riuscito a neutralizzarne 2, parando prima a Theo Hernandez e poi a Tammy Abraham.

Come riportato da Sky Sport, il portiere spagnolo ha raggiunto in una sola gara la metà dei rigori parati negli ultimi 8 anni al Manchester United (4 rigori totali). Statistica che si riferisce ai tempi regolamentari. Ecco un riepilogo degli ultimi rigori parati dal portiere viola:

24/04/2016 vs Everton

19/09/2021 vs West Ham

20/11/2021 vs Watford

28/05/2023 vs Fulham

06/10/2024 vs Milan (x2)

TMW: “La Fiorentina gode di un’opzione unilaterale per rinnovare De Gea a 2 milioni per un anno”

https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-gode-di-unopzione-unilaterale-per-rinnovare-de-gea-a-2-milioni-per-un-anno/271355/