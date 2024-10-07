TMW: "La Fiorentina gode di un'opzione unilaterale per rinnovare De Gea a 2 milioni per un anno"

Secondo TMW, la Fiorentina ha in mano il futuro di De Gea, potendolo rinnovare per un anno a 2 milioni grazie a una clausola del contratto

La Fiorentina ha un'opzione unilaterale per rinnovare il contratto di David De Gea. Il portiere spagnolo ieri è stato protagonista assoluto della sfida contro il Milan, vinta 2-1 grazie al doppio rigore parato prima su Theo Hernandez e poi su Tammy Abraham. In una serata si è conquistato Firenze, dando i tre punti ai viola che rilanciano la squadra di Palladino verso una discreta posizione di classifica.

In estate De Gea ha sposato il progetto Fiorentina dopo un anno di assenza. Il suo contratto al Manchester United sfiorava i 22 milioni lordi a stagione, mentre per firmare con il club toscano ne sono bastati meno di due. Troppo forte il richiamo della porta, dopo un'annata a guardare gli altri giocare. Quindi la decisione di ricominciare in un campionato top, con una squadra di discreto livello - che ha giocato per due volte una finale europea, consecutivamente - e la possibilità di ritornare ai propri livelli. Per ora ci è riuscito ed è evidente che la società viola stia già pensando a cosa fare.

La clausola per De Gea è unilaterale, quindi il club potrà decidere tranquillamente il suo destino. Lo stipendio ovviamente crescerà fino a lambire i due milioni di euro, senza sforarli. Un buon modo per assicurarsi per un altro anno uno dei migliori della sua generazione, pronto alla (nuova) scalata al calcio europeo. Lo scrive TMW.

KEAN LASCIA LA NAZIONALE PER INFORTUNIO

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