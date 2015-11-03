Notizie Zoff Fiorentina

Zoff: "Per andare al mondiale punto su Kean, l'esultanza per la Bosnia non mi è piaciuta per niente"
29 marzo 2026 12:49
Zoff non ha dubbi: "L'Italia andrà al Mondiale. Ma vanno lasciati da parte i veleni e le rivalità del campionato"
25 marzo 2026 12:06
Zoff incoraggia la Fiorentina: “Con Vanoli possono centrare la salvezza, come feci io”
12 gennaio 2026 11:21
Zoff elogia De Gea: "È stato incredibile. Non mi è mai capitato di parare due rigori in una partita"
07 ottobre 2024 18:16
Zoff elogia Terracciano: "Mi ha fatto un'ottima impressione e mi ha sorpreso piacevolmente"
20 giugno 2024 16:38
Zoff: "Fiorentina deve concentrarsi sulle coppe? Considerazioni che fanno solo le grandi squadre"
10 febbraio 2023 19:45
Zoff ricorda: "Alla Fiorentina ho trovato il calcio cambiato in peggio. Ho smesso per quei cattivi pensieri"
28 febbraio 2022 12:11
Zoff rassicura la Lazio: "Vlahovic, che perdita per la Fiorentina. Adesso la partita è giocabile"
04 febbraio 2022 22:22
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