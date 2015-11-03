Labaro Viola

Notizie Zoff Fiorentina

Zoff: "Per andare al mondiale punto su Kean, l'esultanza per la Bosnia non mi è piaciuta per niente"

29 marzo 2026 12:49

Zoff non ha dubbi: "L'Italia andrà al Mondiale. Ma vanno lasciati da parte i veleni e le rivalità del campionato"

25 marzo 2026 12:06

Zoff incoraggia la Fiorentina: “Con Vanoli possono centrare la salvezza, come feci io”

12 gennaio 2026 11:21

Zoff elogia De Gea: "È stato incredibile. Non mi è mai capitato di parare due rigori in una partita"

07 ottobre 2024 18:16

Zoff elogia Terracciano: "Mi ha fatto un'ottima impressione e mi ha sorpreso piacevolmente"

20 giugno 2024 16:38

Zoff: "Fiorentina deve concentrarsi sulle coppe? Considerazioni che fanno solo le grandi squadre"

10 febbraio 2023 19:45

Zoff ricorda: "Alla Fiorentina ho trovato il calcio cambiato in peggio. Ho smesso per quei cattivi pensieri"

28 febbraio 2022 12:11

Zoff rassicura la Lazio: "Vlahovic, che perdita per la Fiorentina. Adesso la partita è giocabile"

04 febbraio 2022 22:22

Rivera: "Il portiere italiano più forte di sempre è stato Albertosi della Fiorentina, aveva classe"

28 novembre 2016 16:35

Archivio

Esplora l'archivio di Zoff

Sett. 13 Sett. 3
Sett. 41 Sett. 25
Sett. 6
Sett. 9 Sett. 5
Sett. 48