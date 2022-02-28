Zoff ricorda: "Alla Fiorentina ho trovato il calcio cambiato in peggio. Ho smesso per quei cattivi pensieri"

L'ex allenatore della Fiorentina Dino Zoff ha raccontato il calcio ai tempi di Calciopoli e i cattivi pensieri che lo hanno fatto smettere

Ai microfoni del Tirreno ha parlato l'ex portiere e ex allenatore della Fiorentina Dino Zoff, guidò la squadra viola alla salvezza nella prima stagione dei Della Valle in serie A, queste le sue parole e il suo ricordo:

"L’ultima partita da allenatore fu il 29 maggio 2005 a 63 anni, a Firenze da tecnico dei viola: un 3-0 al Brescia per evitare la B. Il calcio era cambiato. Me ne accorsi dopo una partita contro la Sampdoria con due episodi molto dubbi che avevano favorito il vantaggio ligure. “Di fronte a certe situazioni mi vengono cattivi pensieri” risposi alla domanda di un cronista a fine gara. Per questo ho smesso” conclude Zoff.

BRUNO SNOBBA VLAHOVIC

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