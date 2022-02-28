Bruno snobba Vlahovic: "Non è un fenomeno. Ai tifosi della Fiorentina dico di ignorarlo"

Non è come Batistuta che ogni volta che metteva la gamba faceva gol

Pasquale Bruno, proviamo a giocare in anticipo Fiorentina-Juventus?«Bella partita, no?».Altro che. E chi vincerà?«E’ una semifinale di coppa. E’ la gara di andata, e credo che viola e bianconeri hanno il 50 per cento di possibilità a testa di arrivare in finale». La Juve.. la Juve sta tornando quella del solito Allegri: bada solo al risultato e ha gli uomini adatti per vincere. Vincere senza esprimere chissà quale tipo di calcio, ma tant’è». A proposito di uomini in bianconero: Vlahovic torna a Firenze da nemico, come finirà? «Ai tifosi darei volentieri questo consiglio: ignoratelo. Niente fischi, niente contestazioni e tanta indifferenza. Vlahovic, come ogni calciatore che indossa la maglia viola passa, mentre la Fiorentina resta».Questo il messaggio ai tifosi e il Bruno difensore come si comporterebbe con Dusan?«Guardate che Vlahovic è un giocatore interessante ma non un fenomeno. E’ uno che ha segnato tanto in Italia, ma sarei davvero curioso di vederlo in Premier e lì mi sa che avrebbe qualche problemino in più. Per me, insomma, lui non è come Batistuta che ogni volta che metteva la gamba faceva gol. Contro chiunque, contro qualsiasi difensore». Lo scrive La Nazione.

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