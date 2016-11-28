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Rivera: "Il portiere italiano più forte di sempre è stato Albertosi della Fiorentina, aveva classe"

Buffon è stato il più forte, Zoff il più grande, ma il numero uno non è nessuno di loro due..." parla Gianni Rivera al Corriere della Sera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2016 16:35
Rivera: "Il portiere italiano più forte di sempre è stato Albertosi della Fiorentina, aveva classe" -
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Gianni Rivera, una delle bandiere del calcio italiano, ha parlato al Corriere della Sera, queste sue parole sul più forte portiere italiano di sempre: "È stato Albertosi. Buffon è stato più forte, Zoff più grande; ma Albertosi aveva una classe naturale che non ho mai rivisto in un portiere. Maradona o Messi? Pelè, aveva un sinistro come quello dei due argentini, e aveva anche il destro".

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