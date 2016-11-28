Rivera: "Il portiere italiano più forte di sempre è stato Albertosi della Fiorentina, aveva classe"

Buffon è stato il più forte, Zoff il più grande, ma il numero uno non è nessuno di loro due..." parla Gianni Rivera al Corriere della Sera

Gianni Rivera, una delle bandiere del calcio italiano, ha parlato al Corriere della Sera, queste sue parole sul più forte portiere italiano di sempre: "È stato Albertosi. Buffon è stato più forte, Zoff più grande; ma Albertosi aveva una classe naturale che non ho mai rivisto in un portiere. Maradona o Messi? Pelè, aveva un sinistro come quello dei due argentini, e aveva anche il destro".