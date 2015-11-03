Notizie Rivera Fiorentina

Rivera a gamba tesa su Mancini: "Scappato in Arabia, spero non torni come ct dell'Italia"
04 aprile 2026 13:31
Rivera: “Pronto a fare il presidente della FIGC. Voglio mettere i giovani nelle condizioni di migliorare”
03 aprile 2026 08:26
Rivera duro: "Non mi piacciono le proprietà americane. Non capiscono di calcio, dovrebbe fare altro"
13 novembre 2025 13:03
Antognoni e Baggio a Coverciano con gli altri numeri 10, Spalletti: "Importante averli qui, alza le nostre ambizioni"
03 giugno 2024 16:56
Federico Buffa non ha dubbi: "Antognoni è stato il numero 10 italiano più convincente dopo Rivera"
05 dicembre 2022 14:56
60 anni di Coverciano: Antognoni, Rivera, Abete presenti all'evento. Che emozione la targa di Ridolfi...
06 novembre 2018 19:49
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