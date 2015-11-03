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Notizie Rivera Fiorentina

Rivera a gamba tesa su Mancini: "Scappato in Arabia, spero non torni come ct dell'Italia"

04 aprile 2026 13:31

Rivera: “Pronto a fare il presidente della FIGC. Voglio mettere i giovani nelle condizioni di migliorare”

03 aprile 2026 08:26

Rivera duro: "Non mi piacciono le proprietà americane. Non capiscono di calcio, dovrebbe fare altro"

13 novembre 2025 13:03

Antognoni e Baggio a Coverciano con gli altri numeri 10, Spalletti: "Importante averli qui, alza le nostre ambizioni"

03 giugno 2024 16:56

Federico Buffa non ha dubbi: "Antognoni è stato il numero 10 italiano più convincente dopo Rivera"

05 dicembre 2022 14:56

60 anni di Coverciano: Antognoni, Rivera, Abete presenti all'evento. Che emozione la targa di Ridolfi...

06 novembre 2018 19:49

Rivera: "Il portiere italiano più forte di sempre è stato Albertosi della Fiorentina, aveva classe"

28 novembre 2016 16:35

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