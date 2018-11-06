60 anni di Coverciano: Antognoni, Rivera, Abete presenti all'evento. Che emozione la targa di Ridolfi...
Oggi presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano si è festeggiato l'anniversario: 60 anni. Sul posto, Stefano Borgi ed il Museo Fiorentina con Massimo Cervelli, direttore della commissione della s...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2018 19:49
Oggi presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano si è festeggiato l'anniversario: 60 anni. Sul posto, Stefano Borgi ed il Museo Fiorentina con Massimo Cervelli, direttore della commissione della storia, intervenuto anche durante l'evento che ringraziamo per la collaborazione ed i contenuti che vi offriamo. Emozione per la targa ed il busto di Ridolfi, fondatore del Centro Tecnico e fondatore della Fiorentina nel 1926.