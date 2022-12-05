Federico Buffa non ha dubbi: "Antognoni è stato il numero 10 italiano più convincente dopo Rivera"

Federico Buffa ha parlato di Giancarlo Antognoni, una delle leggende del calcio italiano e della Fiorentina

Federico Buffa, giornalista di Sky Sport, esperto di calcio italiano del presente e del futuro, ha parlato a Radio Bruno di Giancarlo Antognoni e la Fiorentina, queste le sue parole:

"Dopo Rivera, Giancarlo Antognoni è stato il numero dieci più convincente della storia del calcio italiano, giocava su due lati, in tutto il campo. Totti e Baggio erano dei 9 e mezzo, erano solo offensivi. La finale del mondiale mancata da Antognoni è stata una ferita, lui disse "Allora non entro nemmeno nella foto ricordo. La Fiorentina può risalire? Adesso inizia un altro campionato, quando ci fu lo stop per il Covid il Milan è passato dal non andare in Europa all'andare in Champions League, la Lazio perse nettamente il campionato"

VLAHOVIC PARLA DI KOKORIN

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