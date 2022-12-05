Vlahovic confessa: "Kokorin era più forte di me in allenamento, ma io sono giovane, posso crescere"

Vlahovic ha parlato della sua esperienza con Kokorin alla Fiorentina a dei media russi che lo hanno intervistato

A Match TV l'ex attaccante della Fiorentina Vlahovic ha parlato del suo compagno in viola Kokorin. Queste le sue parole: “Kokorin è simpatico, è stato fantastico giocare con lui nella stessa squadra. Sono sicuro che tutto andrà meglio per lui e avrà grandi soddisfazioni. Potrebbe essere stato più forte di me in allenamento, ma sono ancora giovane, ho tempo per crescere”.

L'ANNUNCIO DEL MINISTRO ABODI

https://www.labaroviola.com/abodi-annuncia-la-juve-non-e-lunica-a-imbrogliare-faremo-pulizia-per-dare-credibilita-al-calcio/194776/