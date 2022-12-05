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Vlahovic confessa: "Kokorin era più forte di me in allenamento, ma io sono giovane, posso crescere"

Vlahovic ha parlato della sua esperienza con Kokorin alla Fiorentina a dei media russi che lo hanno intervistato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 dicembre 2022 13:31
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Vlahovic confessa: "Kokorin era più forte di me in allenamento, ma io sono giovane, posso crescere"

A Match TV l'ex attaccante della Fiorentina Vlahovic ha parlato del suo compagno in viola Kokorin. Queste le sue parole: “Kokorin è simpatico, è stato fantastico giocare con lui nella stessa squadra. Sono sicuro che tutto andrà meglio per lui e avrà grandi soddisfazioni. Potrebbe essere stato più forte di me in allenamento, ma sono ancora giovane, ho tempo per crescere”.

L'ANNUNCIO DEL MINISTRO ABODI 

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